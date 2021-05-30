رئيس الأركان يستقبل قائد القوات الجوية المصرية

المصدر: وام

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة اليوم الفريق طيار أ.ح. محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية علي هامش حضوره ختام التمرين العسكري / زايد 3 / الذي يقام على أرض الدولة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

و رحب سعادة رئيس أركان القوات المسلحة بالضيف المصري و الوفد المرافق و استعرضا العلاقات العسكرية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية و السبل الكفيلة بتعزيزها و تطويرها.. و بحثا التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالشؤون الدفاعية وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشترك.

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