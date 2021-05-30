رئيس الأركان يستقبل قائد القوات الجوية المصرية
استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة اليوم الفريق طيار أ.ح. محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية علي هامش حضوره ختام التمرين العسكري / زايد 3 / الذي يقام على أرض الدولة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
و رحب سعادة رئيس أركان القوات المسلحة بالضيف المصري و الوفد المرافق و استعرضا العلاقات العسكرية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية و السبل الكفيلة بتعزيزها و تطويرها.. و بحثا التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالشؤون الدفاعية وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشترك.