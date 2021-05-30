إغلاق مطعم «كويك ستوب» في العين

المصدر: أبوظبي – البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «كويك ستوب» في صناعية هيلي بالعين، وذلك لمخالفتها القانون رقم «2» لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، ووجود مخالفات عالية الخطورة، حيث يتم تداول المواد الغذائية في المنطقة الخارجية خلف المطعم، وهي منطقة مكشوفة ومعرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس، وتفتقر إلى أدنى معايير السلامة الغذائية كونها خارج نطاق المطبخ.

ورغم تعاقب الزيارات التفتيشية على المنشأة، وقيام مفتشي الهيئة بتحرير 3 مخالفات، خلال فترة شهر ونصف الشهر، إلا أنه لم يتم الالتزام بتصويب تلك المخالفات، ما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وُجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفات.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كل المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة، للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز