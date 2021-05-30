طرق دبي تحول بعض شهادات ترخيص المركبات ودفع المخالفات إلى القنوات الذكية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنها سَتُحَوِّلُ إنجاز عدد من شهادات ترخيص المركبات وخدمات دفع المخالفات بالكامل إلى القنوات الذكية والإلكترونية حيث سيتم إيقاف إنجاز هذه الخدمات في مراكز إسعاد المتعاملين ومزوِّدي الخدمة وذلك اعتبارا من الـ 13 من يونيو المقبل.

وتفصيلا، قال جمال هاشم السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "سنحوِّلُ إجراء عمليات عدد من شهادات ترخيص المركبات عبر القنوات الإلكترونية والذكية البديلة، وهي (5) شهادات منها إصدار شهادة إعادة تأمين (استرداد مبلغ المدة المتبقيّة من تأمين المركبة)، شهادة امتلاك مركبة، شهادة عدم امتلاك مركبة، وشهادة براءة ذمة للمركبة، وطلب كشف تفصيلي بالمركبات المسجلة بالإضافة إلى خدمة دفع المخالفات.

وأوضح السادة إنه سيكون بإمكان المتعاملين إنجاز شهادات المركبات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae وكذلك عبر تطبيق دبي درايف الذكي، وجهاز الخدمة الذاتية (الكشك الذكي) بالإضافة إلى الاتصال بالرقم المجاني 8009090 لمركز الاتصال التابع للهيئة.

وأشار إلى أن لدى الهيئة خطة لتحويل عدد آخر من خدمات الترخيص إلى القنوات الذكية والإلكترونية خلال العام الجاري، ومنها خدمات شهادة حيازة مركبة وشهادة تصدير مركبة خارج الدولة.

وأضاف مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات إن إنجاز هذه الخدمات سيكون عبر القنوات الإلكترونية والذكية المذكورة، مؤكداً أن منظومة التحوّل الذكي والإلكتروني، التي تنتهجها الهيئة في خدمات الترخيص وغيرها من الخدمات، تأتي استجابة لتوجيهات الحكومة الرشيدة في التحول اللاورقي للخدمات الحكومية، حيث تصب هذه الجهود في إطار تعزيز التوجهات الحكومية في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم استنادا إلى الغايتين الاستراتيجيتين للهيئة وهما (دبي الذكية) و(إسعاد الناس).

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