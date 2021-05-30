توصيات "منتدى الإعلام الإماراتي" ترسم خارطة طريق جديدة للإعلام المحلي

أكد نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام الإماراتي، أن جملة التوصيات التي أثمرتها الدورة السادسة التي عقدت مؤخراً بمقره في "سنترال ون-مركز دبي التجاري العالمي"، بمشاركة عدد من القيادات الإعلامية الإماراتية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والكُتَّاب ورموز العمل الإعلامي في دولة الإمارات، ترسم خارطة طريق جديدة للإعلام المحلي وأنها قيد النظر والدراسة للوقوف على كيفية تحويلها إلى واقع يخدم الإعلام الإماراتي ويعزز من قدرة مؤسساته على القيام بما هو مأمول لها من أدوار خلال المرحلة المقبلة، ويسهم في تأسيس منظومة إعلامية فعالة ترتقي بتنافسية الإعلام المحلي، وتدعم رسالته في خدمة الوطن والمواطن، وتمكنه من إحداث نقلة نوعية في الإعلام الإماراتي لمواكبة إنجازات وطموحات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة.

وقد ناقش المنتدى عدداً من الموضوعات المهمة ذات الصلة بمستقبل الإعلام الإماراتي في الوقت الذي تستعد فيه الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها لدور الإعلام المحلي في مساندة جهود التطوير سعياً إلى بلوغ أرقى مستويات التميز لتظل دولة الإمارات دائماً النموذج والقدوة في التطوير القائم على ضمان سعادة المجتمع ورفاهية أفراده.

حوار شفاف لمستقبل إعلامي أفضل

وأكدت منى غانم المرِّي، رئيسة نادي دبي للصحافة "أن منتدى الإعلام الإماراتي انطلق بهدف ترسيخ أسس حوار يعزز دور الإعلام الإماراتي في بناء مستقبل أفضل عنوانه طموح الإمارات ورؤيتها للمستقبل، هذه الرؤية التي تحمّلنا جميعاً من مسؤولين وقيادات ومؤسسات إعلامية مسؤولية مضاعفة، لتقديم أفكار ووضع خطط واستراتيجيات مبتكرة ومنفتحة على أهمية التغير لمواكبة مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات".

وقالت رئيسة نادي دبي للصحافة: "لا شك في إن وضع تصورات موضوعية لمستقبل الإعلام المحلي، يتطلب أولاً مراجعة دقيقة لواقعه، والنظر في مدى توافق ما يقدمه مع تطلعات دولة بلغت برؤيتها المريخ، هذه المراجعة تدفع أمامنا مجموعة من الاسئلة بالغة الأهمية وذات تأثير إيجابي على مستقبل القطاع الإعلامي في الدولة، ومن شأن الاجابة عنها بكل صدق وشفافية ايجاد منظومة إعلامية متطورة".

مضيفةً، "هدفنا مواكبة متطلبات هذه المرحلة، وتأكيد الإسهام الإيجابي للإعلام على الصعد كافة، حيث اتفق المشاركون في هذه الدورة من المنتدى على ضرورة إيجاد استراتيجية واضحة ومتكاملة المعالم، تجمع جهود كافة المؤسسات الإعلامية الإماراتية، ضمن نسق شامل وموحد، تدعمها آليات فعّالة للتنسيق الشامل بين كافة الأطراف ذات الصلة بما في ذلك المؤسسات والمكاتب الإعلامية ومكاتب الاتصال الحكومي ودوائر الاتصال المؤسسي لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

بدورها أكدت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة "أن توصيات منتدى الإعلام الإماراتي اشتملت على قضايا آنيه وطويلة الأمد تساهم في حل العديد من فجوات الإعلام المحلي، لافتة إلى أن اتفاق جميع الحضور على التوصيات الصادرة عن المنتدى هو نجاح للإعلام الإماراتي ويصب في مصلحة مستقبله أولاً واخيراً".

وقالت بوحميد: "إن المنتدى حقق أهدافه؛ لأنه استطاع أن يخرج بتوصيات شفافة تقدم بها قيادات الإعلام الإماراتي، كما وفر منصة للحوار المثمر بين جميع المعنين بمستقبل الإعلام الإماراتي، على قاعدة الإيمان بأهمية تعزيز هذا القطاع المهم"، وأشارت مديرة نادي دبي للصحافة، إلى أنه تم تقديم ما يصل لـ 30 توصية خلال الدورة السادسة لمنتدى الإعلام الإماراتي، تتضمن قضايا آنية ومستقبلية تساهم في حل تحديات الإعلام المحلي ووضعه على الطريق السليم، كون هذه التوصيات تمثل مدخلاً أساسياً للوصول إلى استراتيجية إعلامية طموحة، مؤكدة على أهمية البناء على توصيات المنتدى لتحقيق الهدف الاسمى بايجاد منظومة إعلامية مؤثرة وقادرة على تمثيل الرؤية الطموحة للدولة في مختلف المجالات".

التوصيات

وشملت التوصيات التي تقدم بها المشاركون: البناء على مخرجات "منتدى الإعلام الإماراتي" كنواة لتأسيس منظومة إعلامية ترتقي بقدرات الإعلام المحلي، وخدمة الوطن والمواطن، ومواكبة إنجازات وطموحات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة، مع ضرورة وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تشكل محوراً للتنسيق وتوحيد جهود مؤسسات الإعلام المحلي، وتطوير آليات فعّالة للتنسيق فيما بينها، بما يتناسب مع المكانة والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للدولة إقليمياً وعالمياً، وتحديد أهداف واضحة للإعلام المحلي للمرحلة المقبلة، وتشجيع المؤسسات الحكومية على التعاون بقدر أكبر مع الإعلام المحلي.

توصيل رسالة الإمارات

كما ركز المشاركون في المنتدى في توصياتهم على ضرورة تعزيز دور الإعلام المحلي في مخاطبة العالم وتوصيل رسالة الإمارات على أوسع نطاق ممكن وعدم الاكتفاء بمخاطبة الجمهور في الداخل، والعمل على تعدد الأصوات وتنويع المحتوى الذي تتناوله الصحف المحلية لتفادي التشابه الكبير بينها، وفتح الباب أمام المؤسسات الإعلامية الخاصة للدخول في منافسة مهنية مع نظيراتها الحكومية لتعزيز قدرات القطاع ككل والارتقاء بمخرجاته، وتحويل وسائل الإعلام الحكومية إلى مؤسسات تجارية خاصة، ورفع سقف التناول الإعلامي لبعض الملفات بما يعزز دور الإعلام في خدمة الأجندة الوطنية وتأكيد المواقف الثابتة لدولة الإمارات، ومنح الإعلام المحلي الثقة الكافية لمناقشة القضايا المتعلقة بمصلحة الوطن، وعدم التردد في توجيه النقد المسؤول والبنّاء من منطلق حس وطني يهدف إلى معالجة السلبيات والوصول إلى أفضل الخدمات.

وأوصى المشاركون بالتركيز على المحتوى الإعلامي الترفيهي الهادف سواء في الوسائل الإعلامية التقليدية أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودعم الكادر البشري الإعلامي وإيجاد كوادر جديدة عبر الاستثمار في المواهب والخبرات الإماراتية والعربية، وتمكين الموهوبين والمبدعين الإماراتيين والعرب من أصحاب الشركات الإعلامية الناشئة بمنحهم تعاقدات تعزز أعمالهم وتدعم نجاحهم، وإشراك الشباب في الحوارات المعنية بتطوير قطاع الإعلام المحلي والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم

تطوير المحتوى الإعلامي

كما تقدم المشاركون بتوصية حول ضرورة تجديد المحتوى الإعلامي والابتعاد عن الأطر التقليدية في الطرح والتناول والعرض، وتطوير محتوى يتناسب مع تطلعات الشباب واحتياجاتهم. وفيما يتعلق بالمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، فقد أوصى المشاركون بعدم فرض أي وصاية عليهم، وإعطائهم الحرية اللازمة لتقديم أعمالهم بالشكل الجيد، وتحفيزهم على طرح محتوى مفيد.

وفي هذا الخصوص أيضاً، أوصى الإعلاميون المشاركون في منتدى الإعلام الإماراتي بضرورة إحداث نقلة نوعية في برامج ومحتوى شبكات التواصل الاجتماعي، عن طريق إنتاج محطات التلفزيون المحلية لمواد إعلامية مرئية يمكن بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما أوصى الحضور كذلك بإحياء القنوات الإعلامية المتخصصة في المجالات المختلفة مثل: الرياضة والاقتصاد وغيرها.

وتأتي تلك التوصيات في الوقت الذي اجمع فيه المشاركون أن تجديد المحتوى الإعلامي يبقى دون المستوى المأمول، مع استمرار المؤسسات الصحافية في الاعتماد على الأخبار والبيانات الصحافية الصادرة عن المكاتب الإعلامية ودوائر الاتصال المؤسسي في الجهات الحكومية.

تقييم عمل المؤسسات الإعلامية

ودعا المشاركون في الدورة السادسة لمنتدى الإعلام الإماراتي إلى النظر في تطبيق مخرجات الاجتماعات والمناقشات الاستراتيجية التي جرت على مستوى المجلس الوطني للإعلام لتقييمها والوقوف على كيفية الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة، ووضع آلية لتقييم عمل المؤسسات الإعلامية المحلية على غرار المؤسسات العاملة في القطاعات الأخرى، إلى جانب استحداث آلية تقييم للعمل الإعلامي وأسلوب طرحه وتناوله للموضوعات المختلفة في أوقات الأزمات، وإيجاد آلية للتعرف على آراء المتلقّي والمتابع للمحتوى الإعلامي المحلي، ونسبة رضاه عنه، واستقبال الآراء والاقتراحات التي يمكن الاستعانة بها في عملية التطوير، وعلى الصعيد التقني، أكد المشاركون في المنتدى ضرورة التركيز على استثمار الإعلام المحلي في تقنيات وشبكات الجيل الخامس.

وتضمنت نقاشات المنتدى مجموعة من الملاحظات العامة وشملت: ضرورة بحث مدى جاهزية الإعلام الإماراتي والمؤسسات الإعلامية للمستقبل الإعلامي الجديد والتحرك بسرعة أكبر للاستعداد له لتحقيق التميز المأمول، وأن اتباع كل مؤسسة إعلامية خططاً واستراتيجيات إعلامية خاصة بها بشكل فردي، يثبت غياب استراتيجية إعلامية واضحة عن هذا القطاع. كما رأى المشاركون أن الإعلام الإماراتي يفتقد إلى التخصص في بعض المجالات العلمية والحيوية، بسبب غياب الدعم المادي اللازم لاستقطاب الخبرات المعنية بتلك التخصصات، وأن الإعلام الوطني خلال أزمة جائحة كوفيد-19، اثبت جدارته في مواكبة المستجدات وكان على مستوى الحدث والمسؤولية من خلال رسالته في التوعية وتحفيز المجتمع على اتباع الإرشادات الوقائية.



أبرز التوصيات:

- وضع استراتيجية إعلامية متكاملة للإعلام المحلي مع تطوير آليات فعّالة للتنسيق بين مؤسساته، وتحديد أهداف إعلامية واضحة للمرحلة المقبلة.



- تعزيز دور الإعلام المحلي في مخاطبة العالم وتوصيل رسالة الإمارات على أوسع نطاق ممكن وعدم الاكتفاء بمخاطبة الجمهور في الداخل.



- تنويع محتوى الصحف المحلية لتفادي التشابه الكبير بينها.



- رفع سقف التناول الإعلامي لبعض الملفات بما يعزز دور الإعلام في خدمة الأجندة الوطنية وتأكيد المواقف الثابتة للدولة.



- النظر في تطبيق مخرجات الاجتماعات والمناقشات الاستراتيجية التي جرت على مستوى المجلس الوطني للإعلام لتقييمها والوقوف على كيفية الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.



- تشجيع المؤسسات الحكومية على التعاون بقدر أكبر مع الإعلام المحلي.



- وضع آلية لتقييم عمل المؤسسات الإعلامية المحلية على غرار القطاعات الأخرى.



- التركيز على المحتوى الإعلامي الترفيهي الهادف.



- اكتشاف ودعم الكوادر الإعلامية الواعدة عبر الاستثمار في المواهب والخبرات الإماراتية والعربية.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز