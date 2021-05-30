شروط الاستفادة من منحة الزواج في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم وزارة تنمية المجتمع الدعم المادي للمقبلين على الزواج من أجل المساهمة في تكوين أسرة اماراتية متماسكة ومستقرة ضمن شروط وضوابط المنحة التي تسهم في تشجيع الزواج من المواطنات.

وتستهدف الوزارة المواطنون المقبلون على الزواج ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على منحة الزواج.

شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة

-أن يكون هو وزوجته من مواطني الدولة.

-ألا يقل سن الزوج عن (21) واحد وعشرون سنة ميلادية، وسن الزوجة عن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية عند عقد الزواج.

-أن يكون غير قادر على نفقات الزواج من ذوي الإمكانيات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الإجتماعية.

-ألا يتجاوز صافي دخله الشهري (25000) خمس وعشرون ألف درهم، وذلك بعد إستقطاع بدل التقاعد وبدل السكن (إن وجد).

-أن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.

-أن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها الوزارة خلال مدة سنه من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج.

-استيفاء طالب المنحة للوثائق والمستدات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

-ألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة أو مشاركته في أي عرس جماعي.

الوثائق المطلوبة

-صورة عقد الزواج مصدق طبق الأصل من المحكمة المختصة.

-صورة عن بطاقة الهوية للزوجين.

-صورة من خلاصة قيد الزوج مضافاً إليها الزوجة بالاضافة إلى صفحة المولود الأول وصفحة رقم ( 32 ).

-صورة من خلاصة قيد والد الزوج توضح تاريخ الشطب.

-وثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب بما في ذلك شهادة راتب تفصيلية.

-إفادة عن ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية من مكان إصدار جواز السفر بالإضافة إلى إفادة دائرة التخطيط والمساحة (فقط لمتقدمي إمارة الشارقة).

-كشف الحساب المصرفي الذي يحول له الراتب الشهري لطالب المنحة مبينا به رصيد حسابه لاخر ستة اشهر قبل تاريخ التقديم على الموقع الإلكتروني.

-رسالة من البنك برقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للمستفيد لتحويل مبلغ المنحة عليه

-أصل أو صورة مصدقة طبق الأصل من المحكمة المختصة بإقرار الدخول الشرعي بحضور الزوجة أو ولي أمرها، او شهادة ميلاد الطفل او نسخة من

-إضافة الطفل في خلاصة القيد خلال سنة ميلادية من استلام منحة الزواج.

ويتم تقديم الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

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