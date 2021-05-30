البدء في تلقي طلبات مشاركة شباب الإمارات في برنامج زمالة عام الخمسين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إنطلاق برنامج "زمالة عام الخمسين" وبدء تلقي طلبات المشاركة من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. يستمر البرنامج لمدة 11 شهرًا بدايةً من يونيو 2021 حتى أبريل 2022.

يهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل مميزة للشباب في عدد من التخصصات تشمل إدارة المشاريع والتصميم والاتصال.سيتسنى للمرشحين العمل عن قرب مع فريق عمل عام الخمسين والشركاء لمنحهم فرصة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في واحدة من خمسة مجالات رئيسية:

إدارة المشاريع

ينبغي للمرشح أن يتصف بقدرة على وضع حلول استباقية للمشكلات، وموهوب للقيام بمهام متعددة ولديه صفات قائد الفريق، وقادر على الإشراف على المشروع وإدارته من خلال تصميم الأدوات والهياكل التي تؤدي إلى نجاح فريق العمل.

إدارة الشراكات

هذا دور مناسب لمسؤول تواصل موهوب يمكنه المشاركة والتأثير وإلهام العمل مع مجموعة كبيرة من الشركاء الرئيسيين.

التصميم

على مسؤولي التواصل البصري التقدم لهذا الدور لإتاحة الفرصة للعمل مع فرق متعددة الوظائف والشركاء الاستراتيجيين لإيجاد حلول التصميم المبتكرة والإبداعية.

السرد القصصي

لرواة القصص المتحمسين التقدم لهذه الفرصة الجذابة للعمل مع العديد من المبدعين حول حكاية الإمارات من منظور مسيرات وتجارب البشر في الدولة عبر منصات مختلفة.

العلاقات العامة والاتصال

تتاح فرصة زمالة في مجال العلاقات العامة والاتصال لصناع المحتوى المبدعين والمتعاونين الذين يمكنهم تطوير المحتوى وتعديله والعمل على استمراريته عبر مجموعة متنوعة من القنوات لبرامج رفيعة المستوى.

وعبر الرابط https://uaeyearof.ae/fellowship وصف تفصيلي لكافة المناصب ومتطلبات التقديم لكل منها. وعلى المتقدمين المهتمين التقدم من خلال الموقع الإلكتروني بحلول 7 يونيو 2021. وسوف تراجع لجنة الاختيار جميع الطلبات، وتقوم بإخطار الزملاء المختارين عبر البريد الإلكتروني.

ويأتي البرنامج ضمن العديد من المبادرات المخطط لها والتي يتم إطلاقها لإشراك الشباب في احتفالات دولة الإمارات بمسيرتها الرائعة عبر خمسين عامًا الماضية واستعداداتها لرحلة نمو وتحول فاعل مقبلة.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2021 "عام الخمسين" احتفاءً بذكرى مرور 50 عامًا على تأسيس الدولة في العام 1971. وتجري فعاليات عام الخمسين في الفترة ما بين 6 أبريل 2021 إلى 31 مارس 2022 بالتزامن مع استضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020.

لمزيد من المعلومات عن مبادرات الاحتفال بعام الخمسين: www.UAEyearof.ae

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