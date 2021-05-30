صفر قضايا مجهولة في مركز شرطة حتا خلال 5 سنوات

المصدر: دبي - البيان

أشاد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، بجهود وحرفية ضباط وأفراد مركز شرطة حتا، ما أدى ذلك إلى عدم وجود أي قضية مجهولة في المجالين الجنائي والمروري على مدى الأعوام الخمسة السابقة، وذلك نتيجة للبرامج والخطط الأمنية والمرورية التي يطبقها في منطقة الاختصاص. جاء ذلك خلال تفقد اللواء المنصوري مركز شرطة حتا، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه فيها العقيد مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، ونائبه العقيد عبدالله راشد الهفيت، والرائد الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم المازمي رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط. واطلع المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز وأبرز الإحصاءات والإنجازات التي تحققت في العام الماضي، إذ حقق المركز نسبة 100% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص على مدى 5 سنوات، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و4 ثوانٍ مقارنة بالمستهدف وهو 7 دقائق.

السجلات المرورية

وبالانتقال إلى السجلات المرورية، سجل المركز حالة وفاة نتيجة حادث سير في العام الماضي، وصفر قضايا مرورية مجهولة، كما قام المركز بتنفيذ 3 حملات مرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وتنفيذ 4 دراسات مرورية وأبرزها دراسة حول انسيابية الحركة المرورية أثناء العطلات، ودراسة مدخل حديقة الوادي وغيرهما.

المبادرات الإدارية

واستمع اللواء المنصوري إلى شرحٍ حول المبادرات الإدارية التي نفذها المركز للموظفين بهدف تحفيزهم وإسعادهم، ما ساهم في ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 97.3% في العام الماضي، وتدريب 87 موظفاً، وتحفيز 187، فيما بلغت نسبة الرد على المراسلات 98.65%. وفي ختام جولته، اطلع اللواء المنصوري على المشاريع المستقبلية لمركز شرطة حتا، مؤكداً أن المركز يشكل أهمية كبيرة ضمن مراكز شرطة دبي، كونه من المراكز الشرطية التي تشرف على أحد الطرق الرئيسة والمنافذ المهمة التي تربط دولة الإمارات بشقيقتها سلطنة عُمان، ويشكل أحد الشرايين المهمة للسياحة ونقل البضائع وتنقل المواطنين والمقيمين عبره، الأمر الذي يستدعي إيجاد كل السبل المطلوبة والتنسيق البناء مع الشركاء .

معلومات

اطلع اللواء خليل المنصوري على مهام فريق الأمن السياحي والمتمثلة بتأمين الفعاليات، والمشاركة في عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين ضمن منطقتي الاختصاص وهما وادي هب، وسد حتا، إذ تلقى الفريق في العام الماضي 17 بلاغاً وسجل 13 بلاغاً في عام 2019.

واستطاع الفريق تأمين فعاليات العديد من الفعاليات في عام 2020 وأبرزها طواف دبي للدراجات الهوائية، وسباقات الدراجات الجبلية، ورياضات المشي والجري وتسلق الجبال، وسباقات القدرة والتحمل، ورياضة التجديف، إضافة إلى تأمين 29 مباراة لكرة القدم، و7 مباريات لكرة الطائرة. كما اطلع على إحصائيات السجلات الجنائية، إذ حقق المركز صفر قضايا سرقة، وصفر قضايا لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وبلغت نسبة البلاغات الجنائية المعلومة 100% على مدى السنوات الخمس الماضية.

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