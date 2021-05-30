شرطة أبوظبي تنظم مبادرة «قطرة دم»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بالتعاون مع قطاع المهام الخاصة في شرطة أبوظبي مبادرة «قطرة دم» للتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى ودعم المستشفيات وذلك بالتنسيق مع بنك الدم المركزي. وتضمنت الحملة إجراء فحوص طبية للمنتسبين، وتقديم النصح والإرشاد لهم عن الغذاء الصحي لتحسين جودة حياتهم.

وأوضحت إدارة الخدمات الطبية أن المنتسبين تبرعوا بالدم وفق أفضل الممارسات الاحترازية والوقائية لدعم جهود بنك الدم وتعزيز الوعي بأهمية هذا الجانب الإنساني لافتة إلى أن التبرع بالدم من الأعمال الإنسانية التي تساهم في إنقاذ حياة المرضى وترسخ ثقافة التكافل الاجتماعي ‏ويعد التبرع بالدم واجباً وطنياً، يأخذ من وقتك دقائق قليلة لإنقاذ حياة الآخرين.

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