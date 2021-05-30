3000 مستفيد من ورش ترشيد الكهرباء والمياه بالشارقة في 3 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

كشف التقرير الإحصائي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 عن تنفيذ الخطة الزمنية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في الإمارة بما يعادل 3000 مستفيد في الربع الأول من العام الحالي من خلال تنظيم ورش تثقيفية تحت عنوان «ترشيدك بيدك» لكل فئات المجتمع، حيث استهدفت المدارس والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، كما قام قسم مراقبة الاستهلاك بالتدقيق على اشتراطات الترشيد على 15 مسجداً خلال العام الحالي قبل التوصيل النهائي من حيث التزام المنفذ بمعايير واشتراطات الترشيد، وذلك بتركيب الأضواء الداخلية والخارجية الموفرة للطاقة، ويشمل أيضاً التدقيق على الأدوات الصحية من حيث معدلات تدفق المياه من محابس الوضوء والمغاسل، والتدقيق كذلك على التهوية والإنارة الطبيعية في دورات المياه وسعة خزانات الطرد.

وأوضحت غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد أن الهيئة توفر كل الدعم اللازم للجهات الحكومية بالشارقة من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج التوعية اللازمة لها لتقييم أوضاعها واتخاذ الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه بكل المباني التابعة لها.

ترشيد

وأشارت إلى أن إدارة الترشيد تقدم خدماتها للجهات الحكومية من خلال 3 مراحل، الأولى تقييم أوضاع استهلاك الطاقة والمياه في المباني التابعة للجهات الحكومية والمتطلبات اللازمة للترشيد،

وذلك من خلال إعداد بيان باحتياجات هذه الجهات من مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة وحساسات الإنارة وقطع ترشيد استهلاك المياه وضبط درجة التكييف على 22 إلى 24 درجة ومتابعة كميات استهلاك الكهرباء والمياه بجميع المباني التابعة لهذه الجهات والتأكد من عدم إهدار الطاقة وعدم وجود تسريبات للمياه، والمرحلة الثانية اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية والتعاون مع المنسقين بالجهات الحكومية لتنفيذ محاضرات التوعية بأهمية وطرق الترشيد والعمل على نشر ثقافة الترشيد بين موظفي الجهات الحكومية.

والمرحلة الثالثة تتضمن قيام اللجنة الفنية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتنفيذ زيارات ميدانية للمباني الحكومية وتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها ومقارنة كميات الاستهلاك قبل وبعد تنفيذ إجراءات الترشيد للتعرف على النتائج التي تم تحقيقها.

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