شرطة عجمان تكرم موظفيها الموهوبين

المصدر: عجمان - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان ملتقى المواهب الأول، للتعريف بالموهوبين من موظفيها وتكريمهم، وذلك إيماناً من شرطة عجمان ووزارة الداخلية بأن موظفيها ثروتها الحقيقية والمستقبل الذي نراهم على قدرتهم وكفاءتهم في دعم تحقيق التوجه المستقبلي للقيادة ودعم مسيرتها المتميزة في المحافل المحلية والدولية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لتطوير الكفاءات بوزارة الداخلية.

وترأس الملتقى العميد مبارك خلفان الرزي المدير العام للموارد والخدمات المساندة وقال في كلمته إن شرطة عجمان تولي اهتماماً كبيراً برأس المال البشري، فهو العامل الأبرز من عوامل النجاح والتطوير سواء بإنتاجه الذهني أو الجسدي أو بالتفكير، ولذلك حرصنا على تعزيز جودة حياة الموهوبين بتوفير الموارد اللازمة التي تساهم في تعزيز دورهم في تحقيق كفاءة وفعالية مخرجات العمل وتحقيق الريادة في النتائج الحالية والمستقبلية لوزارة الداخلية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في جميع المجالات. وتم عقد الملتقى افتراضياً بمشاركة عدد كبير من كبار الضباط وصف الضباط والأفراد، بالإضافة إلى إعداد استطلاع رأي لمعرفة مدى رضاء وسعادة موظفي القيادة عن ملتقى الموهوبين من ناحية آلية اختيار الموهوبين، ودور القيادة في دعم وتزويد الموهوبين فرص النمو والتعلم مدى الحياة، كما تم تكريم المختارين ضمن قائمة الموهوبين على مستوى القيادة.

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