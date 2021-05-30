موقع إلكتروني لمساعدة مرضى التصلب العصبي المتعدد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصبح متاحاً الآن لمرضى التصلب العصبي المتعدد، في الإمارات، وخارجها، مصدر جديد يرشدهم طوال رحلتهم مع المرض، وذلك بِفضل موقع إلكتروني أطلقه مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» جزء من مبادلة للرعاية الصحية.

والموقع الإلكتروني الجديد متاحٌ باللغتين العربية والإنجليزية، وبه نصائح عملية للمرضى وعائلاتهم، بالإضافة إلى إرشادات طبية عن عدد من المواضيع، بلغة بسيطة وسهلة الفهم، توضح لهم ما يحتاجون معرفته عن الأعراض، والتشخيص، والعلاج، ونمط الحياة، إضافة إلى التمارين الرياضية، والنظام الغذائي. يوفر الموقع أيضاً مواد لدعمهم وتثقيفهم طبياً، ويستضيف روابط خارجية للأطباء، ولمرضى التصلب العصبي المتعدد ومن حولهم، وبنطاق أوسع للمعنيين بهذا المرض، داخل الدولة.

وينشأ مرض التصلب العصبي المتعدد بسبب التهاب في أعصاب الدماغ والحبل الشوكي، وقد ينتج عن هذا المرض مشكلات في الرؤية، وضَعْفٌ في العضلات، وخَدَرٌ، مع مجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى. وغالبية تشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد تكمن بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، وانتشاره يزيد بين النساء ضِعْفَ انتشاره بين الرجال. على الرغم من عدم وجود علاج حتى الآن، يمكن علاج الغالبية العظمى من الحالات بالأدوية التي تساعد بشكل فعّال في وقف الالتهاب، والسيطرة على الأعراض، وإبطاء تَقَدُّم المرض في الجسم.

وقال الدكتور آنو جاكوب، استشاري طب الأعصاب، ومدير قسم التصلب العصبي المتعدد، في معهد الأعصاب: «حالات الإصابة بالتصلب العصبي المتعدد آخذة في الازدياد في الإمارات، وفي بقية أنحاء العالم وعادة ما يصيب هذا المرض الناس وهم في رَيعان شبابهم، فيسبب لهم قدراً كبيراً من القلق والكَرْب، مع التشخيص المبكر والعلاج المناسب، تستطيع أغلب الحالات أن تواصل حياتها بطريقة طبيعية.».

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