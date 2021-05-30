«سلامة الطفل» تدعو إلى مراقبة الصغار وحمايتهم من حوادث الغرق

المصدر: الشارقة - وام

أكدت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في دعوة وجهتها للأمهات والآباء وأفراد المجتمع أهمية الالتزام بتعليمات السلامة الخاصة أثناء تواجد أطفالهم على الشواطئ أو المرافق التي تحتوي على مسابح وألعاب مائية لتجنب مخاطر الغرق والاختناق.

ونبهت الإدارة أولياء الأمور إلى المزيد من الحذر تجاه المخاطر التي يتكرر حدوثها وتهدد سلامة الصغار خلال موسم الصيف، حيث تزداد خلاله الأنشطة الترفيهية وينهمك فيها الأطفال مثل السباحة وزيارة الشواطئ، الأمر الذي يتطلب المراقبة المستمرة من قبل الأسر لوقاية الأطفال من حوادث الغرق على وجه الخصوص.

وأشارت الإدارة إلى أن تكرار وقوع حوادث الغرق المؤسفة خلال مواسم الصيف والتي يروح ضحيتها الصغار نتيجة للإهمال وعدم متابعتهم من قبل الأهل يتطلب تكثيف الجهود لرفع درجة الوعي لدى العائلات بهدف حماية الأطفال وضمان سلامتهم.

وقالت هنادي صالح اليافعي مديرة إدارة سلامة الطفل: إن سلامة الأطفال هي مسؤولية الأهل بالدرجة الأولى ومن خلال المراقبة والمتابعة المستمرة لأنشطة الأبناء يتحقق أهم شرط لسلامتهم وبالتحديد أثناء تواجدهم عند أحواض السباحة وعلى الشواطئ مع ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة التي تحدد مواضع الأماكن غير الصالحة للسباحة، حيث تتوقّع ارتفاع موج البحر والتيارات المفاجئة.

يذكر أن حسابات «سلامة الطفل» على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن كل الإرشادات الخاصة بحماية الطفل أثناء ممارسة السباحة.

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