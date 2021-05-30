«إقامة دبي» تناقش مع الشركات السياحية الاستعداد لما بعد «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

التقى اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عدداً من ممثلي الشركات السياحية في دبي، وذلك بحضور العميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب والعقيد دكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة وعدد من المسؤولين في إقامة دبي، لمناقشة مرحلة الاستعداد لما بعد «كوفيد 19» وسبل تعزيز النشاط السياحي في إمارة دبي.

وقال اللواء محمد المري: «يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها إقامة دبي بشكل متواصل بهدف تعزيز العلاقات مع مختلف الشركات والمكاتب السياحية للبحث عن سبل تعزيز نشاط القطاع السياحي في الدولة وترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة سياحية مفضلة للزيارة والعيش فيها، إلى جانب طرح مختلف الحلول والآراء التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»».

دعوة

وخلال اللقاء دعا اللواء محمد المري الشركات السياحية إلى التعاون في دعم تطبيق كل الإجراءات التي تعزز من النشاط السياحي في إمارة دبي، لافتاً إلى أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تحتم مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدعم المسيرة التنموية للدولة وتعزيز الجاهزية للمراحل المقبلة. وقال: إن إمارة دبي تعد قبلة للزائرين، مؤكداً جاهزية فرق العمل في إقامة دبي لتكثيف الجهود وتوحيدها مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين والشركات السياحية لاستقطاب السياح بنسبة أكبر في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة الحكيمة في تبني نهج يتسم بالمرونة وتوفير محفزات تساهم في تعزيز القطاعات الحيوية على المدى الطويل. استطاعت دولة الإمارات أن ترسخ مكانتها الريادية على الخارطة العالمية وجعلت منها نموذجاً يحتذى به في كل المجالات .

رافد مهم

وأوضح أن القطاع السياحي يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المقومات والمعالم السياحية المتنوعة في الدولة تسهم بشكل كبير في استقطاب السياح والاستثمارات داخلها.

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