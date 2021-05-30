«دبي الطبية» تحصل على اعتماد النظافة والاستدامة العالمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على مدينة دبي الطبية، عن حصولها على اعتماد «النظافة والاستدامة»، لتنضم بذلك إلى مجموعة مختارة من مجمّعات الرعاية الصحية الأولية الحاصلة على هذا الاعتماد على مستوى العالم، وتكون أولى مؤسسات قطاع الرعاية الصحية في الدولة التي تحصل على شهادة نظام الإدارة المتكاملة للمستشفيات من مؤسسة الاعتماد المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام مدينة دبي الطبية بجميع المعايير الفعّالة للرقابة البيئية ومكافحة العدوى وإدارة المخلفات الطبية الحيوية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال جمال عبد السلام، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «يُبرز الحصول على هذا الاعتماد مدى التزام سلطة مدينة دبي الطبية بلعب دور رئيسي كجهة مستدامة تعتمد الاستراتيجيات الكفيلة بالحد من الآثار المناخية السلبية المتوقعة، ويبرز هذا الإنجاز دور السلطة في تحديد الجوانب البيئية وإدارتها ورقابتها والتحكم بها بطريقة شاملة ».

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