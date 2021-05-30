شرطة رأس الخيمة تبحث إعادة تنظيم نشاط الإسعاف والإنقاذ

المصدر: رأس الخيمة- وام

ناقش اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة رئيس اللجنة العُليا الدائمة آلية تنفيذ القرار الوزاري 115 لسنة 2021، بشأن إعادة تنظيم نشاط الإسعاف والإنقاذ بتشكيلات وزارة الداخلية على مستوى القيادة العامة.وتناول الاجتماع الذي عقد عن بعد، بحضور أعضاء اللجنة العُليا الدائمة نتائج الشكاوى في القيادة العامة عن الربع الأول 2021، ونتائج إدارة المخاطر في القيادة العامة عن الربع الأول 2021، واستعراض نتائج استطلاع الرأي لجودة الحياة في بيئة العمل في وزارة الداخلية 2020، وإنتاجية نواب مديري الإدارات.

كما تطرق الاجتماع إلى مؤشر زمن سرعة الاستجابة في الإدارة العامة للعمليات المركزية، والتحديات والتوصيات في وحدة الإنقاذ البحري- إدارة شرطة المنافذ والمطارات.

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