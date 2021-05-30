مخالفة 30 منشأة تجارية في دبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

خالفت بلدية دبي وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية، أول من أمس، 30 منشأة تجارية، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا» «كوفيد 19».



وتفصيلاً، أغلقت بلدية دبي صالوني حلاقة، بسبب الاكتظاظ، وعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، وذلك خلال زيارات رقابية، نفذها أول من أمس مفتشو البلدية على 292 مؤسسة، خلال 28 الشهر الجاري.



وأسفرت الزيارات التفتيشية، عن مخالفة 4 مؤسسات، وتوجيه 9 تنبيهات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 95 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 277 مؤسسة.



وقام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، بمخالفة 26 منشأة تجارية، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا» «كوفيد 19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في محلات الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية.



ورفعت التخفيضات الكبرى نسبة زوار المراكز التجارية، ما ساهم في عدم التزام بعض التجار بتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، وخاصة في تنظيم الطوابير أمام كاونتر الدفع.



وأشارت اقتصادية دبي، إلى أنها من خلال مواصلة جولاتها، بالتعاون مع مختلف الشركاء، ستقوم بالتركيز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية، والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات، وذلك حرصاً على سلامة المجتمع، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.



ووجهت التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية، كلبس الكمامات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، داعية مختلف فئات الجمهور، بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.







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ويتابع مفتشو بلدية دبي، جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة، يجب اتباعها في تلك المؤسسات، من أبرزها التباعد الاجتماعي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات.

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