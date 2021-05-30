حملة لاستبدال الإنارة التقليدية بالموفرة للطاقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية حملة توعوية شاملة، بهدف توضيح الفوائد الإيجابية والبيئية للمشروع الرائد، بشأن استبدال الإنارة التقليدية بإنارة موفرة للطاقة (LED) في جزيرة أبوظبي.



ويستهدف المشروع استبدال الإنارة التقليدية الحالية في أبوظبي إلى إنارة (LED) الموفرة للطاقة، بما يتماشى ويتطابق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الإنارة، وتوفير مستوى إضاءة وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً، وذلك ضمن إطار الحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحقيق معايير التنمية المستدامة.



كما يهدف المشروع إلى تحقيق وفر إضافي في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيض شدة الإضاءة التصميمية واستخدام تطبيقات الأنظمة الذكية إلى جانب إدخال تكنولوجيا «LED» الأمر الذي سيؤدي للحصول على منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية عدة، ويتضمن نطاق عمل المشروع توفير نظام تحكم مركزي ذكي لوحدات الإنارة الجديدة.



وحول أهم الفوائد المؤكدة لتنفيذ مشروع استبدال الإنارة أشارت البلدية إلى أن الإنارة الجديدة تسهم في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة المستدامة للإنارة، وتقليل وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتحسين عمليات الصيانة والتشغيل، واستخدام نظام تحكم ذكي، واتباع المعايير المعتمدة.

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