الإمارات تنفذ مشاريع ومبادرات تنموية وإنسانية في أوزبكستان

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية ثنائية مع جمهورية أوزبكستان، لتنفيذ المزيد من المشاريع الإماراتية الهادفة إلى الإسهام في دفع العملية التنموية في أوزبكستان، عبر تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.ووقع على الاتفاقية من جانب دولة الإمارات يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومن جانب جمهورية أوزبكستان شكرات فافايف نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وتعليقاً على ذلك، أشار يونس حاجي الخوري إلى أن توقيع الاتفاقية يؤكد حرص دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب كل الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول العالم، لتقديم كل أشكال الدعم وتحويله إلى مشروعات تنموية مستدامة ذات عوائد اقتصادية واجتماعية، وذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي المتنامي للدولة، والذي وضعت أسسه قيادتها الرشيدة.

تعاون

وقال: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع جمهورية أوزبكستان في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ورفعها إلى مستويات متقدمة، وسيكون لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بموجب هذه الاتفاقية دور حيوي في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في دولة أوزبكستان».

ويشمل نطاق هذه الاتفاقية تنفيذ واستكمال مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للنساء والأطفال بمدينة نوكوس الأوزبكية، إضافة إلى مشاريع التنمية الإنسانية والاجتماعية المستقبلية، التي تنفذها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وفقاً للقانون الوطني لجمهورية أوزبكستان.

وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، يرأسها كبار المسؤولين من الجانبين. وتشمل مهام اللجنة الاستعراض العام لهذه الاتفاقية بغية تعزيز أهدافها، ومناقشة ومراجعة تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقية، والنظر في أي مسائل يثيرها أي من الطرفين بشأن الاتفاقية .

اتفاقية

وكانت دولة الإمارات قد وقعت مع جمهورية أوزبكستان اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز