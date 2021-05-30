بحث تسهيل إجراءات الحفاظ على مواقع منطقة مليحة الأثرية

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في اجتماعها الأول تسهيل الإجراءات ونقل المخالفات وتسييج المواقع الأثرية للحفاظ عليها، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (14) لسنة 2021 بشأن إنشاء لجنة خاصة لإزالة التعديات على منطقة مليحة الأثرية.



حضر الاجتماع المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، رئيس اللجنة، وعضوية ممثلي الجهات وهي القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الشارقة للآثار.



وأوضح الطنيجي أن إزالة المزارع والعزب العشوائية من منطقة مليحة الأثرية سوف تتم من خلال إعداد اللجنة برنامج عمل ضمن إطار زمني محدد وسوف تتم مشاركة جميع الجهات المعنية وفق اختصاصاتها لإنجاز المشروع في فترة زمنية قصيرة والعمل على إزالة التعديات والعوائق من المزارع والعزب في المناطق المجاورة لمنطقة مليحة الأثرية ووضع سياج يحيط بالمنطقة وفقاً لحدودها المعتمدة ووضع بوابات للدخول والخروج من المنطقة.



وجرى في الاجتماع اختيار هيئة الشارقة للآثار متمثلة بعيسى يوسف مدير إدارة الآثار نائباً لرئيس اللجنة باتفاق جميع الجهات المعنية.



من جانبه أشار عيسى يوسف إلى أهمية منطقة مليحة الأثرية وتعاقب البعثات عليها لاستكشافها لما تحتويه المنطقة من تراث أثري يعود إلى العصور الحجرية وإلى القرون الأولى الميلادية.. مشيداً بالدور المتميز لدائرة التخطيط والمساحة وبلدية مليحة وإنجازهما الملحوظ في الفترة الماضية إذ يسير المعدل الزمني بشكل واضح من دون وجود أي معوقات.

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