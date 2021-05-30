«أطباء الإمارات» يساهمون في تطعيم الآلاف ضد «كوفيد19»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ساهم «أطباء الإمارات» من المتطوعين في برنامج القيادات الإنسانية الشابة في تطعيم ما يزيد على سبعة آلاف شخص في إطار مبادرة تطوعية إنسانية عالمية دشنت منذ عام 2020 لاستقطاب الأطباء وتأهيلهم وتمكينهم من تطعيم الفقراء بلقاح (كوفيد19) في شتى بقاع العالم، إضافة إلى تقديم خدمات الفحص المبكر لما يزيد على 30 ألف شخص، وعلاج 100 ألف شخص من المصابين بالفيروس على المستويين المحلي والدولي بالشراكة مع المؤسسات الصحية والمؤسسات المانحة من خلال ائتلاف تطوعي إنساني عالمي.



واشتملت المبادرة على محوريين الأول: استقطاب وتدريب الآلاف من الكوادر الطبية على مكافحة مرض (كوفيد19) والتصدي له وإدارة فرق التطعيم والتوعية المتنقلة ومهارات تخزين وتوزيع وإعطاء اللقاح، وفق المعايير العلمية والإرشادات المتبعة من المؤسسات الصحية ومنظمة الصحة العالمية، والمحور الثاني: تمكين الأطباء للتطوع في فرق الكشف والتوعية والتطعيم محلياً ودولياً بالتنسيق مع المؤسسات الصحية من خلال إعداد قائمة بيانات للأطباء المؤهلين والمتطوعين.



وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس إمارات العطاء، أن مبادرة تطوع الإنسانية العالمية مكنت الأطباء في خط الدفاع الأول من اكتساب مهارات تخصصية في مجال التطعيمات من خلال سلسلة من الملتقيات العلمية وورش العمل التدريبية التي تركز على التدريب العملي والافتراضي وكذلك على آلية إدارة الفرق الطبية التطوعية المعينة في مهام التطعيم، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات من الكوادر الطبية المؤهلة القادرة على المشاركة الفعالة في جهود التطعيمات.

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