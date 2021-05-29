شرطة الشارقة تعقد جلسة مع متعاملي مراكز الخدمة

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، جلسة مع عينة من متعاملي مراكز الخدمة، ترأّس الجلسة العقيد يوسف عبيد حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، بحضور المقدم محمد علي بن حيدر رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة، والمقدم سعيد أحمد الشامسي مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي بالمركز، والرائد أحمد جمعة اليحيائي مدير وحدة البلاغات المالية.

نقاش

شهدت الجلسة نقاشات مستفيضة مع شريحة المتعاملين، ظهر من خلالها وجهات نظرهم، والتي تصب في زيادة فرص التحسين، حيث تم مناقشة أبرز الملاحظات الواردة على تطبيق (مركز الشرطة في هاتفك)، والمقترحات التطويرية المتعلقة بالبلاغات المالية.

وأشار العقيد حرمول إلى أهمية عقد مثل هذه الجلسات، والتي تعتبر مؤشراً هاماً لقياس مدى رضا وتفاعل المتعاملين حول التطبيق، حيث تهدف سياسة وزارة الداخلية في إطلاق هذا التطبيق، إلى حصول المتعاملين على مجموعة من الخدمات بكل سهولة ويسر عبر التطبيق الذكي، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمراكز تقديم الخدمات للمتعاملين.

ريادة

وتعد خدمة (مركز الشرطة في هاتفك)، إحدى المبادرات الريادية، التي أتاحتها وزارة الداخلية لشريحة المتعاملين على منصتها الذكية، حيث تسهم في إنجاز معاملاتهم، تماشياً مع التوجه الحكومي الرامي إلى تحديث وتطوير آلية تقديم الخدمات بطريقة مبتكرة.

وقد أشاد الحضور من المتعاملين، بالأسلوب الأمثل الذي تنتهجه شرطة الشارقة في تقديم خدماتها للمتعاملين، سواء من داخل مراكز تقديم الخدمة، أو عبر منصاتها الذكية، مؤكدين على دورها الريادي في هذا المجال.

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