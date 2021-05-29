الإمارات تمنح الاستخدام الطارئ لدواء مضاد لكوفيد19

المصدر: البيان الإلكتروني

منحت الإمارات الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال يحمل اسم "Sotrovimab- VIR-7831" مضاد لكوفيد19 " أنتجته شركة GSK العالمية بعد التصديق عليه و اعتماده من هيئة الغذاء و الدواء الأمريكية.. لتصبح الإمارات أول دولة تستخدمه عالمياً.

ويعتمد الدواء على " الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر و هو فعال في علاج الفيروس المتحور والطفرات المستجدة.

ويسهم الدواء في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفى لأكثر من 24 ساعة و خفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بنسبة تصل إلى 85% عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

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