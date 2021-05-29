مراكز الشرطة الشاملة بالشارقة تكرم موظفين في المستشفيات

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم العقيد يوسف عبيد حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، عدداً من العاملين بمكاتب الشرطة بمستشفيي (الكويت، والقاسمي) بالشارقة، على جهودهم المبذولة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) والمتمثّلة في استقبالهم الحالات المرضية بشكل يومي والتعامل المباشر مع المخالطين والمصابين بالفيروس، بحضور المقدم محمد علي بن حيدر رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة، والرائد حميد سعيد ساحوه رئيس مركز شرطة الغرب الشامل بالإنابة.





كفاءة



وتوجّه العقيد حرمول بالشكر الجزيل للمكرّمين، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمونه بصورة مشرّفة، تظهر كفاءة رجال الشرطة وحسن أدائهم الوظيفي خلال فترة الجائحة، كل في موقعه واختصاصه، وذلك في سبيل الحد من انتشار تفشي الجائحة وتوفير الحياة الكريمة والأمن والأمان للمواطنين وكل من يقيم على أرض الدولة.



وثمّن مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة جهود المكرمين المتميزة، في أداء مهامهم الوظيفية بكل تفانٍ، وإخلاص، وإسهامهم في تحقيق السلامة الصحية لأفراد المجتمع، بما يلبي ويحقق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار تحفيز القيادة لموظفيها، وتقديراً لجهودهم المتميزة التي يبذلونها في مختلف مجالات العمل الشرطي.



من جانبهم عبّر المكرّمون عن فخرهم، واعتزازهم بهذا التكريم الذي اعتبروه دافعاً كبيراً لهم لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة العمل.

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