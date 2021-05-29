أكاديمية شرطة دبي وجامعة نيوهافن الأمريكية تبحثان التعاون المشترك

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة في شرطة دبي، بحضور نائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، ومديري الإدارات الفرعية، وفداً من جامعة نيوهافن الأمريكية، ضم البروفيسور ماريو توماس جبوري، عميد كلية العدالة الجنائية بالجامعة، والدكتور دانيال جي مابري، مدير البرنامج الدولي للعدالة والأدلة الجنائية، والبروفيسور ممدوح عبد المطلب، مستشار البرنامج الدولي للعدالة والأدلة الجنائية.



ورحب العميد السويدي، بالضيوف مؤكداً حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لتعزيز التعاون المشترك مع كافة المؤسسات التعليمية والبحثية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجالات التعليم القانوني والتدريب العسكري، ثم قدم شرحاً موجزاً عن الرؤية والرسالة والأهداف لأكاديمية شرطة دبي المنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية العامة لشرطة دبي، ثم شاهد الوفد فيلماً تعريفياً حول أكاديمية شرطة دبي.



واستمع الوفد من العقيد الأستاذ الدكتور فيصل البنا، عميد الأكاديمية بالوكالة، إلى نبذة تعريفية عن نظام التعليم والبرامج الدراسية المعتمدة في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في القانون والعلوم المساندة، والشهادات العلمية التي تمنحها، إلى جانب برنامج التراكيز التخصصية، والتدريب واللياقة البدنية، وتم تنظيم جولة ميدانية للتعرف على القاعات الدراسية ومرافق التعليم المختلفة.



وفي ختام الزيارة، شكر الوفد الأمريكي، القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الأكاديمية، على هذه الزيارة، داعياً إلى تبادل الزيارات العلمية والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بعدها تم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

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