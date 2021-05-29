إشادة أممية بجهود الإمارات في إتاحة لقاحات «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد ‏رئيس المنظمة الآسيوية الأفريقية لحقوق الإنسان محمد الجبيري، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في إتاحة لقاحات «كوفيد 19» لأكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن التاريخ يسجل بأحرف من نور جهود الإمارات وحكامها الأوفياء في تلك الظروف الحرجة التي ضربت العالم خلال اجتياح جائحة كورونا، لدعم الجهود العالمية في توزيع مليارات اللقاحات.





إنجاز





وقال الجبيري في بيان صحافي، إن وصول عدد جرعات «كوفيد 19» المقدمة في دولة الإمارات إلى أكثر من 12 مليون جرعة، يعد إنجازاً كبيراً يعكس نجاح الإمارات وقيادتها الرشيدة في تعزيز الوعي المجتمعي والوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والتعافي من الجائحة.



وأضاف الجبيري إن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الأفضل في العالم من حيث سرعة إطلاق برنامج التطعيم الخاص بها، وتنفيذ حملات تطعيم مؤثرة تهدف إلى تعزيز الثقة في سلامة اللقاحات المتوفرة في البلاد والاستفادة الكاملة منها من قبل كل السكان.



وأكد الجبيري أن النجاح في الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح «كوفيد 19» يعد ثمرة لرؤية وتوجيهات قيادة الدولة وجهود القطاع الصحي البارزة وكل العاملين ضمن خط الدفاع الأول، منوهاً بأن دولة الإمارات، ومن خلال رؤية وتوجيهات قيادتها وتضافر جهود كل مؤسساتها تمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو التعافي من الجائحة.

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