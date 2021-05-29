25747 مطعوم أطفال في عيادة «كلين كلينك» خلال الربع الأول

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة فاطمة سلطان العلماء، استشارية ورئيسة شعبة صحة الطفل بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، أن عيادة «كلين كلينك» لصحة دبي في الممزر، أعطت 25747 مطعوماً للأطفال من مختلف الأعمار خلال الربع الأول من العام الجاري مشددة على أهمية التزام الأمهات بالمواعيد المحددة لتطعيمات الأطفال لوقايتهم وحمايتهم من مختلف الأمراض التي قد يتعرضون لها.



وأكدت الدكتورة فاطمة أن التطعيمات توفر وقاية بنسبة 100% للأطفال وتشمل الدرن والتهاب الكبد الوبائي بعد الولادة، ونهاية الشهر الثاني الثلاثي وشلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي الجرعة الثانية والمستديمة النزلية، والمكورات الرئوية، وفي نهاية الشهر الرابع الثلاثي، وشلل الأطفال والمستديمة النزلية الجرعة الثانية ب، والمكورات الرئوية الجرعة الثانية والتهاب الكبد الوبائي الجرعة الثالثة.



وأضافت في نهاية الشهر السادس الجرعة الثالثة من الثلاثي وشلل الأطفال والمكورات الرئوية والجرعة الرابعة من التهاب الكبد البائي، وفي نهاية الشهر الثاني عشر النكاف والحصبة والحصبة الألمانية والجرعة الأولى من الجديري المائي (اختياري)، وفي نهاية الشهر الثامن عشر الثلاثي وشلل الأطفال الجرعة المنشطة، والمستديمة النزلية (جرعة منشطة) والمكورات الرئوية جرعة منشطة أيضاً، وفي نهاية السنة الخامسة الجرعة المنشطة الثانية من الثلاثي وشلل الأطفال والنكاف والحصبة الألمانية والحصبة والجديري المائي اختيارية.



وحول التطعيمات المطلوبة في الصحة المدرسية قالت الثنائي وشلل الأطفال الجرعة المنشطة الثانية عن سن 10 سنوات والكزاز والخناق عند سن 15 سنة والكزاز فوق سن 18 سنة.







تطعيم





وقالت الدكتورة فاطمة سلطان العلماء: يتم أثناء عملية التطعيم فحص التطور النمائي للطفل كالتقييم التشخيصي، والعلاج المهني، والعلاج الطبيعي، وعلاج النطق، وخدمات الدعم الاجتماعي، مؤكدة جاهزية وإمكانات عيادات صحة الطفل بمراكز الرعاية الصحية الأولية للكشف المبكر عن الإعاقات النمائية والجسدية والذهنية والنفسية ووضع البرامج العلاجية الشاملة لمن يحتاج إليها من الأطفال.



وأوضحت أن الهيئة وفرت ومنذ انتشار مرض «كوفيد 19» العام الماضي عيادة متخصصة لتطعيمات الأطفال وفقاً لأعلى معايير السلامة والوقاية، مشيرة إلى أن الإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها الهيئة بهذا الشأن تشمل أجهزة قياس درجة الحرارة وتوفير أجهزة التعقيم في كل أرجاء العيادة مع الكمامات والقفازات، إضافة للإجراءات المتبعة في التباعد الجسدي، ويسمح بدخول الأب أو الأم إلى عيادة التطعيم فقط، ولا يسمح بوجود أكثر من طفل واحد.





حجز مسبق





وأضافت: يطلب من الأهالي حجز موعد للتطعيم عن طريق مكتب الاتصال في الهيئة، والتواصل مع الطبيب للتأكد من التاريخ، مشددة على ضرورة التزام الأمهات والآباء بمواعيد تطعيمات أطفالهم وفق البرنامج الوطني للتحصين والجرعات التنشيطية، مبينة أن أي تأجيل أو تأخير للتطعيم يتسبب بعواقب تضر بصحة الأطفال، وتعرضهم لمخاطر صحية تضعف مناعتهم، ولذلك قامت هيئة الصحة منذ انتشار الفيروس في الدولة بتخصيص عيادة كلين كلينك لتطعيمات الأطفال، واتخاذ أفضل التدابير الاحترازية وفق معايير جودة الرعاية الصحية.



وأكدت ضمان سلامة ومأمونية اللقاحات للأطفال، وتأمين عملية التباعد الجسدي، للحماية من خطر الإصابة بفيروس «كورونا»، وذلك بهدف تحسين نتائج المؤشر الوطني لنسبة تغطية جميع أفراد المجتمع بالتطعيمات ورفع معدلات التغطية باللقاحات لتصبح 98% وما فوق.





لقاحات مهمة





وشددت الدكتورة فاطمة سلطان على أهمية تلقي الأطفال لقاحات الحصبة والسل وشلل الأطفال وغيرها، نظراً لأنها حيوية جداً، ولا يجوز تأخيرها حرصاً على تحصين صحة الأطفال.

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