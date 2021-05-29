«كهرباء دبي» تقدم 2071 جائزة للفائزين ببطولة «الحياة الذكية»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي «بطولة الحياة الذكية 2071» التي أطلقتها عبر تطبيقها الذكي بهدف غرس القيم البيئية بطريقة سهلة ومشوقة ورفع مستوى وعي المتعاملين حول أهمية الترشيد وتبني نمط حياة مستدام. وقدمت الهيئة جوائز قيّمة إلى 2071 فائزاً تيمناً بتاريخ الاحتفال بمئوية الإمارات عام 2071.



وتمحورت البطولة التي شارك فيها قرابة 16,900 شخص حول مبادرة «الحياة الذكية» التي تمكن المتعاملين من مراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه واتخاذ الخيارات الذكية لترشيد الاستهلاك بشكل استباقي وذاتي ورقمي، وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تسبب زيادة الهدر والاستهلاك دون الرجوع إلى الهيئة.





تنمية مستدامة



وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن الهيئة وبوصفها مؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً تلتزم بإشراك جميع أفراد المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير خدمات ذكية تساعدهم على ترشيد الاستهلاك وتشجيعهم على الحد من الهدر والإسراف، وإطلاعهم على طرق المحافظة على الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة بما ينسجم مع أهداف «مئوية الإمارات 2071» لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.





وتتبنى الهيئة الابتكار وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة لتطوير خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والفعالية والاستدامة، وتمكين المتعاملين من رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية ويحقق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه لخفض الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030، ورؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.





إنجازات مهمة



وسجلت مبادرة «الحياة الذكية» إنجازات مهمة منذ إطلاقها العام الفائت، حيث حصدت هذا العام راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020، كما فازت بجائزة «الابتكار المتميز» ضمن «جوائز التميز العالمية في الأعمال» 2021 التي تنظمها مؤسسة Awards Intelligence ومقرها المملكة المتحدة. وحققت المبادرة نتائج لافتة، حيث استفاد منها أكثر من 900 ألف متعامل منذ أطلقتها الهيئة في شهر يوليو من العام الماضي وحتى نهاية شهر أبريل 2021.

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