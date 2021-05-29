سارة الشملي: تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد اللقاح ضرورة للوقاية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

شددت سارة حمود الشملي، مديرة وحدة التمريض في مركز «صحة» لتطعيم كوفيد 19 في مركز العين للمؤتمرات بالخبيصي أن المركز يشهد توافد أعداد كبيرة يومياً من المواطنين والمقيمين للتطعيم ضد فيروس كورونا، ويتم إعطاؤهم اللقاح ضمن إجراءات احترازية وتنظيمية واسعة، مشددة على ضرورة استمرار شتى أفراد المجتمع في تطبيق التدابير الاحترازية الموصى بها، بما في ذلك استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حتى من جانب الحاصلين على التطعيم، وبما يكفل أعلى مستويات السلامة للجميع.



وقالت سارة الشملي لـ«البيان»: «العمل في مركز صحة لتطعيم كوفيد 19 في العين، طوال أيام الأسبوع ابتداء من 7 صباحاً، وحتى 10 مساء ويبدأ المراجع بالتسجيل في وقت لا يزيد على 3 دقائق، ومن ثم إجراء فحوص للمؤشرات الحيوية تشمل ضغط الدم، ودرجة الحرارة، ويخضع المراجع بعد الفحص للتقييم بحيث يتم التأكد من أهليته ويُطلب منه التوقيع على استمارة موافقة، ويتم بعدها تلقي الجرعة الأولى من التطعيم، وبعدها يتم تحديد موعد تلقي الجرعة الثانية».







فوائد



وأضافت إن التطعيمات استناداً إلى الاستراتيجيات العالمية وأفضل الممارسات تساهم في تطوير النظام الصحي وجودة حياة أفراد المجتمع ولكن الحصول على اللقاح، لا يعني الاستغناء مطلقاً عن اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تشكل الضمانة الأهم في محاصرة الفيروس وتفادي انتقاله بين أفراد المجتمع.



وتابعت إن ما نشهده اليوم من إقبال متزايد على تلقي اللقاح، يؤكد بلا شك النجاح الكبير الذي حققته الإمارات في السيطرة على الجائحة، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وصولاً إلى تحقيق التعافي المستدام من كوفيد 19.



وأشادت الشملي بجهود المتطوعين في المركز، مشيرة إلى أن تطوعهم وفاء ورغبة كبيرة منهم في رد الجميل للوطن الغالي.

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