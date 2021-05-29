بلدية دبي تغلق مؤسسة منتجات استهلاكية وتوجه 65 تنبيهاً

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي 2387 زيارة تفتيشية على المؤسسات خلال أمس الأول، أسفرت عن إغلاق مؤسسة منتجات استهلاكية، لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، وتم مخالفة 13 مؤسسة وتوجيه 65 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97 %، كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2308 مؤسسات.



وتحرص بلدية دبي على متابعة الإجراءات الاحترازية خلال الجولات التفتيشية، بهدف التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الوقائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.



ويشدد مفتشو بلدية دبي على التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، و يتم التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، ويدقق مفتشو البلدية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز