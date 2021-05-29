شرطة دبي توثّق قصص نجاح وإلهام موظفيها من أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

تسلم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، كتاب «نجوم الهمم»، الذي يوثّق بأسلوب القصة الصحافية نجاحات وإلهام وإبداعات موظفيها ومسيرة حياتهم الشخصية والمهنية في القوة، وصولاً إلى تربعهم على العديد من منصات التتويج المهمة على المستويين المحلي والعالمي.



وتسلم معالي الفريق المري الكتاب من النقيب عبدالله حمد الشامسي رئيس مجلس أصحاب الهمم بالنيابة، بحضور النقيب راشد المزروعي، أمين عام مجالس المبادرات الحكومية، والمدني، سميرة ثابت أمين سر مجلس أصحاب الهمم، والمدني، ماجد الشيخ المنسق العام للمجلس، ومؤلف الكتاب المدني، طارق زياد.



وأثنى معالي الفريق المري على محتويات الكتاب التي تضم 14 قصة صحافية مُلهمة، تسرد تفاصيل حياة أصحاب الهمم في شرطة دبي، وأثر احتضان القيادة العامة لشرطة دبي لهم في تغيير مسارات حياتهم الشخصية والأسرية والعملية بشكل إيجابي، وهو ما ساهم في وصولهم إلى منصات التتويج في العديد من برامج التميز كبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وجوائز وزارة الداخلية، وجائزة القائد العام، والعديد من الجوائز على المستوى العالمي في المجالين الوظيفي والرياضي.



ثمرة تعاون





وأكد النقيب عبدالله الشامسي، أن الكتاب جاء ثمرة تعاون بين مجلس أصحاب الهمم، وإدارة الإعلامي الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بهدف إبراز النجاحات والقصص الإنسانية والعملية الملهمة لأصحاب الهمم في شرطة دبي، ممن استطاعوا تحويل التحديات إلى نجاحات وتميزوا في مختلف المجالات والميادين وكانوا قدوة في العمل والاجتهاد وتحقيق الريادة، إلى جانب إبراز قدراتهم الاستثنائية في تخطي الصعوبات وتحويلها إلى فرص، وتحويل أحلامهم إلى واقع ملموس.



ولفت النقيب الشامسي إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي أصحاب الهمم رغم كونها مؤسسة عسكرية، اهتماماً بالغاً من خلال تنفيذ العديد من الدورات والبرامج التأهيلية والمنح الدراسية التي تساهم في تميزهم، إلى جانب توفير بيئة العمل المناسبة لهم ليبدعوا في مختلف المجالات، وهذا ما ساهم في تحقيقهم لإنجازات نوعية محلية وعالمية عملت شرطة دبي على توثيقها في كتاب «نجوم الهمم».



ونوه الشامسي إلى أن مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، والذي أنشأه معالي الفريق عبدالله خليفة المري عام 2017، يهدف إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ومبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم.



وحول تفاصيل الكتاب، أكد مؤلفه طارق زياد، أنه يحتوي على 14 قصة ملهمة لأصحاب الهمم في شرطة دبي، مكتوبة بأسلوب القصة الصحافية المدعومة بالصورة، ويتعمق في البعد الإنساني لحياة أصحاب الهمم وتجاربهم، وكيف أثرت شرطة دبي في تغيير حياتهم نحو الأفضل، ويكشف جهود شرطة دبي في خلق بيئة جاذبة وحاضنة وممُكنة لهم.



وقال: «جميع القصص في الكتاب تكشف كيف كان أبطاله نجوماً بحق في مواجهة التحديات المختلفة، وكيف كانوا على قدر التحدي بصبرهم وعزيمتهم، وكيف كانوا أصحاب همم شامخة استطاعوا خوض العديد من التجارب الصعبة، وبرعوا في مختلف المجالات، ولمعوا نجوماً في عملهم، ومجتمعهم، وأسرهم، وهو ما يعتبر مدعاة للفخر».

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