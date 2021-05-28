الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة صحوا بوجه عام وحارا نهاراً ورطبا على السواحل وبعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل ضباب او ضباب خفيف صباحا.

ويتشكل يوم غد ضباب او ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - تصبح الطقس صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للارتفاع.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم "الأحد" طقسا رطبا على السواحل وبعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل ضباب او ضباب خفيف صباحاً، ويكون صحوا إلى غائم جزئياً شرقاً بعد الظهر مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم "الإثنين" رطبا على السواحل وبعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل ضباب او ضباب خفيف صباحاً ويصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً بعد الظهر وحارا نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم "الثلاثاء" رطبا على السواحل وبعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب او ضباب خفيف صباحا وصحوا بوجه عام وحارا نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم "الأربعاء" رطبا على السواحل وبعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل ضباب او ضباب خفيف صباحا وصحوا بوجه عام وحار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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