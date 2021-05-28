ارتفاع في درجات الحرارة غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، يصبح رطبا ليلا وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار، وستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:32 والثاني عند الساعة 02:35 والجزر الأول عند الساعة 09:24 والثاني عند الساعة 20:21، مشيرا إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والثاني عند الساعة 23:30 والجزر الأول عند الساعة 18:15 والثاني عند الساعة 06:14 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 28 90 15

دبــي 38 27 90 15

الشارقة 38 25 85 20

عجمان 39 27 90 20

أم القيوين 39 24 90 20

رأس الخيمة 40 28 90 20

الفجيرة 40 29 80 20

العين 43 26 65 10

ليوا 42 25 90 10

الرويس 40 25 80 15

السلع 41 22 80 15

دلما 39 24 85 20

طنب الكبرى 38 23 85 20

طنب الصغرى 38 23 85 20

أبو موسى 38 23 85 20

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