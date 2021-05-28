بالفيديو.. شاهد خطورة الانشغال بغير الطريق
بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم- أبوظبي وضمن حملة "درب السلامة " ومبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب الانشغال بغير الطريق.
شاهد.. خطورة الانشغال بغير الطريقhttps://t.co/1tlVleGxKV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/d6hsWmTHRz— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 28, 2021
وحذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف أو تناول الطعام أو الشراب، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه أوالانشغال بالتصوير، وتعديل المكياج والهندام، وغيرها من السلوكيات اللتي تؤدي إلى فقدان التركيز وانحراف المركبة وهي أحد الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية الخطيرة.
وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم وأربع نقاط مرورية.