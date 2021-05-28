31 فعالية صيفية في نادي الفجيرة العلمي

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، عن تنفيذ أنشطة وفعاليات صيفية للنادي، تشمل 31 برنامجاً علمياً، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي، برئاسة سيف المعيلي رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع علي عبد الله اليماحي، وصالح سالم الحفيتي، ومنى المطيري، وغادة الزعابي، والمهندس سالم شخصي القايدي، حيث أشاد المجلس بالمستوى المتميز للكوادر والطاقات، التي أصبحت نقطة قوة للمسيرة العلمية في الإمارة.

وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس إدارة النادي، توزيع المهام واللجان، بالاتفاق على أن يكون علي عبد الله اليماحي أمين السر، وصالح سالم الحفيتي أمين الصندوق، ومنى المطيري رئيسة اللجنة العلمية واللجنة الفنية، وغادة الزعابي رئيسة اللجنة الثقافية واللجنة الاجتماعية.

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