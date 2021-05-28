550 مشاركاً في ندوة «العلاج الجيني»

المصدر: دبي - البيان

عقد المركز العربي للدراسات الجينية أحد مراكز جائزة حمدان الطبية أول من أمس ندوته الافتراضية الثالثة عن «العلاج الجيني» بحضور أكثر من 550 مشاركاً من جميع أنحاء العالم.

وتحدث في الندوة د. دينيس كاربونارو - ساراتشينو من الولايات المتحدة الأمريكية والدكتورة ايزابيل ريتشارد رئيسة قسم الأمراض العضلية في فرنسا ود. جون أندوني أورتيزبيريا المتخصص في الأمراض العضلية في معهد مايولوجي بفرنسا وأدار الندوة البروفيسور أندريه ميجاربان، من الجامعة اللبنانية الأمريكية.

وكان المركز قد بدأ سلسلة الندوات الافتراضية في شهر فبراير الماضي بندوة ناقشت «العوامل الجينية في الأمراض المعدية» بحضور أكثر من 400 مشارك.

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