«الشارقة للخدمات الإنسانية» تفتتح ملتقى المنال

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي المدير العام لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ورئيسة تحرير مجلة المنال الإلكترونية أن القراءة المبسطة أسلوب تسعى المدينة إلى ترسيخه في الوطن العربي، كونها من وسائل القراءة الميسرة مثل طريقة برايل أو الكتب الملموسة أو الصوتية، حيث تهدف إلى تقديم المعلومات لذوي صعوبات التعلم.

جاء ذلك في الكلمة، التي ألقتها الشيخة جميلة القاسمي في افتتاح ملتقى المنال (ببساطة.. القراءة المبسطة والإعاقة)، الذي نظمته المدينة احتفالاً بدخول مجلة المنال عامها الجديد.

وشهد الملتقى مشاركة اختصاصيين عالميين من 12 دولة عربية وأجنبية، بهدف وضع لبنة أساسية في معالجة التحديات، التي تواجه الكتب الميسرة، من خلال بناء القدرات، وتكوين شبكة الشركاء، وإطلاق المبادرات وتنفيذها.

وأعلنت عن إطلاق وثيقة المعايير العربية للقراءة المبسطة من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والتي تم وضعها بعد العودة لمعايير عالمية مختلفة، وقد جاءت هذه الوثيقة نتاجاً لورش العمل، التي شارك فيها نخبة من الاختصاصيين من مختلف الدول العربية، كما أكدت أن الوثيقة متاحة على موقع المدينة الإلكتروني، بالإضافة إلى عدد من وثائق القراءة المبسطة للاستفادة منها.

كما أعلنت عن إطلاق خدمة جديدة، تقدمها المدينة موجهة إلى مختلف المؤسسات لتبسيط الوثائق والمستندات حتى تصل إلى مستهدفيها من ذوي الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم.

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