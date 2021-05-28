تخريج دورات تخصّصية للضباط وضباط الصف في معهد القوات البرية

المصدر: أبوظبي - وام

شهد اللواء الركن سعيد الشحي قائد القوات البرية، أمس، حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية للضباط، وضباط الصف في معهد القوات البرية، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، وألقى بعدها قائد معهد القوات البرية كلمة، رحب فيها براعي الحفل والحضور، قال فيها: «لقد أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن التعليم والثقافة هما أساس تقدم الدولة ورفعتها، فأمر بإنشاء المؤسسات التعليمية وتطويرها، ورسم سياسة واضحة للارتقاء بمستوى التعليم، وسار على نهجه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في تطوير التعليم والتدريب العسكري في المعاهد والمدارس، لإعداد جيل قادر على تحمل شرف المسؤولية والدفاع عن ثرى الوطن الغالي على قلوبنا».

وأضاف: «أصبح التدريب الاحترافي هو هاجسنا الأول، فهو العصب الرئيسي للجيوش، وهو العنصر الأكثر أهمية في رفع الكفاءات القتالية، وبقدر ما يكون واقعياً وشاملاً واحترافياً، بقدر ما يؤدي دوره في توظيف القدرات والطاقات في الاتجاه، الذي يقود إلى تحقيق الأهداف».

مرتبات

وأكد أن معهد القوات البرية حرص على رفع كفاءة واحترافية كل مرتبات القوات المسلحة عامة، والقوات البرية خاصة من ضباط وضباط الصف وأفراد، من خلال تأهيلهم التأهيل العسكري التخصصي اللازم لتنفيذ مهامهم وواجباتهم، في مناصبهم وأماكن عملهم، لكي يكونوا مصدر عطاء، وعامل بناء في تحسين قدرات وإمكانات تشكيلاتنا، ووحداتنا بالصورة التي تصبو لها قياداتنا الرشيدة.

وهنأ الخريجين باجتياز الدورات بنجاح، مؤكداً أن المحافظة على الريادة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة، تحتاج منا جميعاً الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء، وأن المحافظة على القمة أصعب بكثير من الوصول لها، فكونوا على قدر المسؤولية في نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبتموها لوحداتكم، للمساهمة في رفع وتعزيز الكفاءات التي وصلت إليها، أملاً منكم أن تكونوا خير عون لقادتكم، وخير مدربين وموجهين لمرؤوسيكم، فليس المهم في أي منصب أن تكون، ولكن الأهم هو ما تقوم به، وما تقدمه لرفعة قواتنا المسلحة، فأبارك لكم تخرجكم هذا، متمنياً لكم المزيد من التقدم والنجاح في حياتكم المهنية.

وفي ختام الاحتفال قام قائد القوات البرية بتوزيع الجوائز، والشهادات على المتفوقين والخريجين.

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