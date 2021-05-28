بحث تعزيز التعاون بين «وام» و«سبوتنيك الروسية»

المصدر: موسكو - وام

بحث محمد جلال الريسي المدير العام لوكالة أنباء الإمارات «وام» سبل تعزيز التعاون المشترك مع وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

جاء ذلك في الزيارة التي قام بها الريسي إلى مقر «سبوتنيك» في جمهورية روسيا الاتحادية. (موسكو - وام ) ورحب سيرجي ميخائيلوفيتش كوشيتكوف النائب الأول لرئيس التحرير وفاسيلي بوشكوف مدير التعاون الدولي في «سبوتنيك» بالمدير العام لوكالة أنباء الإمارات «وام» والوفد المرافق.

وعبّر محمد جلال الريسي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بين وكالة أنباء الإمارات ووكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده «سبوتنيك» ومكانتها الإعلامية البارزة عالمياً.

وأشاد الجانبان بالتطور والنمو المستمرين في العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.. واتفقا على بناء علاقات استراتيجية بين وكالة أنباء الإمارات ووكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» كما أكدا ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجال نشر الأخبار.

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