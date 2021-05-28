«نيابة دبي» تبحث علاقات التعاون مع أستراليا

المصدر: دبي - البيان

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، هايدي فينامور سفيرة أستراليا لدى الدولة، وجرى في اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة أوضاع الرعايا وآخر المستجدات، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام.

والمستشار إسماعيل مدني المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة.

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