مسجد جديد في واحة دبي للسيليكون بسعة 650 مصلياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، أمس عن افتتاح مسجد «شيخة علي» في واحة دبي للسيليكون. يمتد المسجد، الذي يستوعب 650 مصلياً، ويخدم المنطقة السكنية والتجارية المجاورة لمجمع دبي الرقمي في واحة دبي للسيليكون، على مساحة 4896 متراً مربعاً، 1172 متراً مربعاً منها مساحة مبنية، فيما يوفر 60 موقفاً للسيارات و5 محال للتجزئة.

وقال المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية في سلطة واحة دبي للسيليكون: «عدد سكان واحة دبي للسيليكون في نمو مستمر، وهدفنا مواكبة هذا النمو بتوفير كافة المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات سكان الواحة وتسهم في تحقيق هدف خطة دبي الحضرية 2040 بجعلها المدينة الأفضل للحياة، وفي هذا السياق يأتي افتتاح المسجد الجديد في الواحة والذي يستوعب 650 مصلياً ويشكل بتصاميمه الفريدة والذكية إضافة نوعية إلى جمالية الأفق العمراني للواحة ولمدينة دبي».

ومع افتتاح المسجد الجديد يرتفع عدد مساجد واحة دبي للسيليكون إلى أربعة، موزعة على مناطقها المختلفة لخدمة التجمعات السكنية المتنامية إضافةً إلى العاملين فيها.

وتقوم خطة سلطة واحة دبي للسيليكون الاستراتيجية المتكاملة على «رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبي 2021» و«خطة دبي الحضرية 2040» لجعل الواحة مدينة تكنولوجية توفر كافة مقومات العيش والعمل ضمن بيئة ذكية ومجتمع متكامل الخدمات.

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