تشييع مهيب لفقيد الواجب.. وتعزية من سيف الشامسي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

شيعت جموع غفيرة بالشارقة، بعد ظهر أمس، فقيد الواجب المساعد الأول راشد علي ربيع الياهي من مرتب إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والذي وافته المنية، صباح أمس، إثر حادث سير تعرض له أثناء قيامه بواجباته.

ومهامه الوظيفية على طريق مليحة بالشارقة، فيما قدم اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، العزاء لأسرة فقيد الواجب.

وأعرب الشامسي عن خالص تعازيه وتعازي جميع منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، مشيراً إلى أن الشهيد كان على رأس عمله، ويقوم بتأدية واجباته ومسؤولياته بكل إخلاص وتفانٍ، كما كان مشهوداً له بدماثة الخلق بين زملائه في العمل، إضافة إلى تلبية نداء الواجب، ومساهماته المجتمعية العديدة، سائلاً العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وشهد مسجد الصحابة بالشارقة صلاة الجنازة على الفقيد، وسط حضور أعداد كبيرة من أهالي مدينة الشارقة، وضباط الشرطة، وعقب الانتهاء من الصلاة توجه الجميع إلى المقبرة، حيث ووري جثمان الفقيد الثرى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة.

ولفت القائد العام لشرطة الشارقة إلى أن سبب الحادث المروري، الذي راح ضحيته فقيد الواجب هو الانحراف المفاجئ، إذ انحرفت قائدة مركبة خليجية بصورة مفاجئة، واصطدمت بالدورية المرورية المتوقفة خارج الطريق، ما أدى إلى اصطدامها بها، وبالتالي وفاة واجب الوطن، مناشداً السائقين كافة ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات، والانتباه إلى مفاجآت الطريق، إضافة إلى التقيد بالإرشادات المرورية، والالتزام بخط السير، تفادياً لوقوع الحوادث المرورية الخطيرة، التي ينتج عنها ما لا يحمد عقباه، وذلك حفاظاً على سلامتهم، وسلامة مستخدمي الطريق.

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