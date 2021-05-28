«الهلال» تدشّن برنامجاً للتطعيم ضد «كورونا» في أربيل

المصدر: أربيل- وام

دشّنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الأولى من برنامج تطعيم اللاجئين في مخيمات إقليم كردستان العراق ضد جائحة «كوفيد 19»، والذي يستهدف تطعيم 15 ألفاً من النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في مخيمات الإقليم بلقاح «سينوفارم»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي «أم الإمارات»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ويجري تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع قنصلية الدولة في أربيل، ودائرة الصحة- أبوظبي، ووزارة الصحة في إقليم كردستان العراق.

حضر إطلاق برنامج التطعيم في مخيم ديبكة وفد الهلال الأحمر الإماراتي، برئاسة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام، وأحمد الظاهري قنصل عام دولة الإمارات في أربيل، والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة- أبوظبي، وأوميد خوشناو محافظ أربيل، وسامان برزنجي وزير الصحة في إقليم كردستان، وموسى أحمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، وعدد من المسؤولين.

وأكد الدكتور الفلاحي أن برنامج تطعيم آلاف اللاجئين في أربيل يأتي بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وذلك للتصدي لجائحة «كوفيد 19» داخل مخيمات النازحين واللاجئين وخارجها، من خلال مبادرات إنسانية وطبية للأشقاء العراقيين والسوريين، تمكنهم من تجاوز الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة، مشيراً إلى أن برنامج توفير اللقاحات للاجئين يسهم في دعم جهود إقليم كردستان في التصدي للجائحة وتداعياتها الصحية.

وقال الدكتور الفلاحي: يولي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان اهتماماً كبيراً لأوضاع اللاجئين والنازحين، لافتاً إلى حرص سموه على توسيع مظلة المستفيدين من برنامج التطعيم في مخيمات شمال العراق لأهميته في حماية سكانها من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وتعزيز إجراءات الوقاية في المخيمات باعتبار أنها أكثر عرضة لتفشي الجائحة، بسبب الكثافة العددية داخلها.

دور

من ناحيته قال الكعبي: تجسد هذه المبادرة التي نحن بصدد تدشين مرحلتها الأولى في مخيمات أربيل، الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات للتصدي لجائحة «كوفيد 19» إقليمياً ودولياً، وتؤكد وقوفها بجانب الدول الشقيقة والصديقة، لمواجهة الجائحة والحد من انتشارها.

وأشار إلى أن دائرة الصحة- أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنسقان معاً، لتحقيق تطلعات دولة الإمارات في مساندة الأشقاء على تجاوز الأزمة الصحية الراهنة، من خلال دعم القدرات الصحية الموجهة للحد من انتشار الجائحة وسط النازحين واللاجئين، الذين يستضيفهم إقليم كردستان، مؤكداً حرص الجانبين على توسيع نطاق المستهدفين من اللقاحات خصوصاً وسط الشرائح الضعيفة والفئات الأكثر عرضة للإصابة.

من جانبه أكد الظاهري الدور الحيوي الذي تضطلع به دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة في مجالات التنمية والإعمار في شمال العراق، وأضاف: ظلت دولة الإمارات إلى جانب الشعب العراقي في كل الأحوال والظروف، وذلك من خلال تقديم الدعم والمساندة للمتأثرين من الكوارث والأزمات، وتبني المبادرات التي تحدث فرقاً في تحسين الحياة ورفع المعاناة عن كاهله.

وقال الظاهري: تدرك هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التداعيات الصحية، التي قد تنجم في حالات النزوح واللجوء، لذلك عملت على توفير الرعاية الصحية الضرورية للنازحين واللاجئين، من خلال توفير اللقاحات المضادة لـ «كوفيد 19»، التي تهدف إلى الحد من تفشي الجائحة.

شراكة

إلى ذلك، أكد برزنجي أهمية توفير اللقاحات ضد «كوفيد 19» للاجئين الموجودين في أربيل، مثمناً دور دولة الإمارات والشراكة الحقيقية في دعم القطاعات المختلفة، ولا سيما القطاع الصحي.

وأوضح أن الدعم المقدم من دولة الإمارات والمتمثل بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تنظيم برامج تطعيم في مخيمات اللاجئين في أربيل ضد جائحة «كوفيد 19»، يسهم بشكل كبير في رفع قدرات الكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي والمواطنين على حد سواء، وحماية المجتمع من انتشار الجائحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز