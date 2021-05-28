لجنة بـ«الوطني» تناقش سياسة وزارة الطاقة

المصدر: أبوظبي- البيان

اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد» أمس، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، على خطة عملها، لمناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية.



شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيرة العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.







مناقشة



وقال خلفان راشد النايلي الشامسي: إن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع خطة عملها، لمناقشة الموضوع العام مع مختلف قطاعات المجتمع، بما يهدف لتحقيق أقصى قدر من الموضوعية في تناول الموضوع الرقابي، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن مراحل عدة، لتناول الموضوع وتقصي المعلومات والحقائق، ومنها دعوة الجهات المعنية والمختصين، بهدف التعرف على ملاحظاتهم واتجاهاتهم العامة عن الموضوع، وإمكانية عقد حلقات نقاشية والقيام بزيارات ميدانية لإثراء النقاش، كما ستتم مناقشة الموضوع مع ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف مناقشة ملاحظاتهم والاستماع إلى وجهة نظرهم، والتعرف على الصعوبات والتحديات المتعلقة بمحاور الموضوع، ومن ثم مناقشة تقرير اللجنة حوله واعتماده وإحالته للمجلس للمناقشة في جلسة عامة.



وأشار خلفان الشامسي إلى أن اللجنة اطلعت على دراسة تحليلية، بشأن الموضوع العام، وأبدت ملاحظاتها وحددت المعلومات، التي تود طلبها من الجهات الحكومية والمعنية والمختصة.



وأفاد بأن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية في إطار دور الوزارة، بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة، بما يحقق استدامتها، والتي تشمل شبكة الطرق الاتحادية، وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية، والمباني الاتحادية.

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