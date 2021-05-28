عبدالله بن زايد ووزير خارجية كندا يبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في اتصال مرئي مع مارك جارنو وزير خارجية كندا علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وكندا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.



وناقش الجانبان في الاتصال الأوضاع في الشرق الأوسط وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



واستعرض سموه ووزير خارجية كندا جهود البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل ضمان إيصال لقاح المرض إلى الدول كافة.



وتطرق الجانبان إلى استضافة دولة الإمارات معرض إكسبو 2020 دبي الذي تنطلق أعماله في شهر أكتوبر المقبل ومشاركة كندا في هذا الحدث العالمي البارز.



وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.



حضر الاتصال المرئي فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا ومارسي غروسمان سفيرة كندا لدى الدولة.

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