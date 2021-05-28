محمد بن زايد: نهج الإمارات داعم للسلام والتعايش

المصدر: عمان - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وتعزيز التعاون الإستراتيجي والتنسيق المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة.



جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الأردنية عمان.



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال تدوينة لسموه على «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي الملك عبد الله الثاني في عمان..ناقشنا علاقاتنا الأخوية، والعمل المشترك لتعزيز السلام الإقليمي..وتمنيت للأردن الشقيق وشعبه دوام الاستقرار والتقدم في عيد الاستقلال الــ 75..حريصون على التواصل الدائم وتبادل الرؤى مع الأشقاء بشأن القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة».



ورحب عبد الله الثاني بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بلده الثاني الأردن، وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستعطي دفعاً قوياً لمسار العلاقات الأخوية والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات.



محمد بن زايد وعبد الله بن الحسين خلال المباحثات



ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الملك عبدالله الثاني تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأطيب أمنياته له بالصحة والسعادة وللمملكة الأردنية الشقيقة دوام الخير والعز والرفعة.



وهنأ سموه الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد استقلال الأردن الــ 75.. معرباً عن تمنياته للمملكة والشعب الأردني الشقيق دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ عليه، مشددين على ضرورة العمل على المستويين الإقليمي والدولي خلال الفترة المقبلة، لتحريك عملية السلام ودفعها إلى الأمام كونها السبيل الأساسي للوصول إلى تسوية مستقرة ومستدامة للقضية الفلسطينية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وتحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.



وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء عن تقديره لجهود الأردن الشقيق بالتعاون مع جمهورية مصر العربية في تحقيق التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني في رعاية الأماكن المقدسة في القدس.



وقال سموه: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم أي خطوة في هذا الاتجاه من منطلق نهجها الداعم للسلام والتعايش وإيمانها بأن السلام هو ضمانة المستقبل الأفضل للمنطقة وشعوبها.



من جانبه حمل ملك الأردن سموه تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأطيب تمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

محمد بن زايد وعبد الله الثاني ومنصور بن زايد والحسين بن عبد الله خلال اللقاء





وشدد خلال الجلسة على أهمية البناء على وقف إطلاق النار في غزة والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لتفعيل المسار السياسي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وجدد التأكيد على مواصلة المملكة جهودها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها.



وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني خلال المباحثات عن اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية المتينة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على تعزيزها في جميع المجالات، وأكدا مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويخدم القضايا العربية.



وقد أقام عاهل الأردن مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق.



وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وصل أمس إلى عمان في زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.



وكان في استقبال سموه ــ لدى وصوله مطار «ماركا» ــ الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.



ورحب عبدالله الثاني بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والأردن وشعبيهما الشقيقين، والتي تأتي تزامناً مع احتفالات الأردن بمناسبة عيد استقلاله الــ 75 ومئوية تأسيس المملكة الأردنية.



واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه بعدها عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

محمد بن زايد وعبد الله الثاني خلال اللقاء





حضر المباحثات والمأدبة الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وأحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، فيما حضرهما من جانب الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن واللواء أحمد حسني مدير المخابرات العامة الأردنية وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.



وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأردن الشقيق وكان في وداع سموه الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن وعدد من المسؤولين.

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