ارتفاع أسعار الأسماك في عجمان مع حلول الصيف

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهد سوق السمك في عجمان ارتفاع أسعار بعض أنواع الأسماك، أمس، جراء قلة المعروض مع حلول فصل الصيف وتقلبات الطقس، فيما تفاوتت أسعار بعضها ما بين متوسطة ومرتفعة، وأشار عاملون في السوق إلى وجود كميات كبيرة من الأسماك المستورة، وبأسعار في متناول الجميع، ويقبل عليها الكثير من المستهلكين، ويشهد السوق إقبالاً لافتاً من المستهلكين في نهاية الأسبوع، خلال فترتي الصباح والمساء، لرغبة المتسوقين في شراء الأسماك الطازجة.





وقال محمد فتحي أحد العاملين في مجال بيع الأسماك في سوق عجمان: توجد كميات كبيرة من الأسماك المستورة، وبأسعار متوسطة ويقبل عليها العديد من المستهلكين، لافتاً إلى أن سعر كيلو السمك البلطي بقيمة عشرة دراهم، وسعر الكيلو البوري بقيمة عشرين درهماً، بينما تتراوح أسعار الروبيان من عشرين إلى خمسين درهماً حسب النوع.





وأضاف: مع حلول فصل الصيف تقل الأسماك الواردة إلى السوق كما يقل خروج الصيادين، بسبب تقلبات الطقس، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى قلة المعروض وزيادة الطلب، والذي يسفر عن زيادة الأسعار.



من جانبه، أفاد محمد شفيق، أحد البائعين، بأن سعر الكيلو من نوعية السمك الهامور 30 درهماً، وسعر الكيلو الشعري عشرون درهماً، والقباب 60 درهماً، قيمة السمكة كبيرة الحجم والصغيرة الحجم تباع بعشرين درهماً، موضحاً أن الزيادة في الأسعار تصل إلى نسبة 10% عن السابق نسبة لقلة الأسماك الواردة إلى السوق.





وفرة



من جهته، أكد علي الحمادي أحد المتسوقين أن هنالك ارتفاعاً في أسعار الأسماك مع قلة المعروض، مشيراً إلى أن الأسعار خلال شهر رمضان الماضي كانت منخفضة بصورة كبيرة لا سيما الأسماك الطازجة، التي ترد بصورة يومية من القوارب الصغيرة، التي تخرج للصيد بصورة يومية، ما يؤدي إلى وفرة الأسماك.





وأكدت إدارة سوق عجمان وجود رقابة دائمة على نوعية الأسماك المطروحة للمتسوقين، وإلزام جميع العاملين في السوق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، من أجل صحة وسلامة جميع المتسوقين، كما أن السوق يعمل من الساعة السادسة صباحاً إلى العاشرة مساء، ووجود المراقبين لمتابعة سير العمل وأن عملية الأسعار ترجع إلى العرض والطلب، وعادة خلال موسم الصيف تقل الأسماك الواردة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس التي تحول دون خروج جميع الصيادين للبحر.

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