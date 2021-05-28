«موارد الشارقة» تنفذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل

المصدر: الشارقة- البيان

تبدأ دائرة الموارد البشرية بالشارقة مطلع شهر يونيو المقبل تنفيذ سلسلة برامجها التأهيلية الإلكترونية، التي تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة، والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.



وتعقد الدائرة «22» برنامجاً تأهيلياً بنظام «التدريب عن بعد» باستخدام برنامجMicrosoft Teams وهي: التخطيط الشخصي لتحقيق التميز، ومهارات الذكاء الاستراتيجي والتفكير والابتكار، وأسرار التوفيق في مقابلات العمل، وإعداد القوائم المالية والحسابات الختامية وفق المعايير الدولية، وإدارة علاقات العملاء وجودة الخدمة، والاتجاهات الحديثة في المسؤولية المجتمعية، وإدارة الضغوط ومواجهة التحديات، والأنماط الشخصية، وأثرها في العلاقات الإنسانية، والاتصال المؤسسي في ظل التكنولوجيا الحديثة، وتقنيات كتابة التقارير الفعالة، ومهارات إدارة النزاعات واستراتيجيات التعامل معها، والمبادرة وأخذ القرار، والطاقة الإيجابية وأثرها في إسعاد المتعاملين، والتخطيط للأعمال التجارية الناجحة، والتميز والابتكار في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب، وفن بناء الثقة بالنفس، واعرف نفسك خلال الأزمات، والتفاوض الفعال ومهارات الإقناع، وإدارة الذات، وفن التأثير في الآخرين، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية.





تركيز



وبدورها تركز دائرة الموارد البشرية على دعم الباحثين عن عمل بتحقيق مستويات عالية من التأهيل والتدريب الميداني، حيث تصمم البرامج التأهيلية، وفق متطلبات سوق العمل، والمناهج والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، بهدف رفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، حيث تقدم البرامج التأهيلية للباحث عن عمل ضمن حزمة مصنفة إلى منظومات، أبرزها: البرامج التخصصية، والسلوكية، وبرامج تطوير الذات، والدبلومات المهنية، والبرامج التأهيلية التأسيسية كبرامج اللغة الإنجليزية، وICDL.

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