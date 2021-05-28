بلدية عجمان تدشن مركبة المختبر البيئي المتنقل

المصدر: عجمان- البيان

دشن عبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مركبة المختبر البيئي المتنقل والتابعة لإدارة البيئة وتنميتها، حيث زُودت المركبة بالأجهزة الحديثة، ووظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي للرصد البيئي، خلال وقت قياسي.



وأكد عبد الرحمن النعيمي أن الدائرة تستند لكفاءات مؤهلة تعمل بلا توقف، وتكثف جهودها، وتتكامل مهامها للارتقاء بإمارة عجمان في كل مجالات الحياة، كما تسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تطوير البنى التحتية، مع مراعاة متطلبات البيئة والصحة والسلامة، جاء ذلك خلال جولة ميدانية لسعادته لإدارات قطاع الصحة العامة بالدائرة، رافقه فيها المهندس خالد معين الحوسني، ومديرو إدارات القطاع وعدد من المسؤولين.



واطلع خلال الجولة على سير العمل في مختبرات الأغذية، والتي زُودت بأفضل الأجهزة الحديثة والتقنيات الذكية، للعمل على فحص العينات، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لإحكام الرقابة على المنتجات المستوردة وكل الشحنات، كما تجول سعادته في أقسام المختبرات، مؤكداً أن صحة المواطن والمقيم يقع في المقام الأول، ونعمل على الحفاظ على سلامة الجميع.



وذكر أن الدائرة قدمت مجموعة من الإنجازات خلال الفترة الماضية في مجال الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية وما زالت تتطلع لتحقيق الأفضل، من خلال تنفيذ المشاريع الحيوية والبيئية المتنوعة، والتي يلمس أثرها الجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز