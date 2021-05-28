ولي عهد الشارقة: العمل بخطط استباقية في التنمية سبب تكامل الإنجازات

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس التخطيط العمراني أن العمل وفق خطط استراتيجية ودراسات استباقية في مشروع التنمية الشاملة يعد سبباً رئيساً في التكامل بين مختلف الإنجازات على مستوى القطاعات كافة في الإمارة.



وأشار سموه - في ترؤسه صباح أمس «الخميس» اجتماع مجلس التخطيط العمراني الذي عقد في مكتب سمو الحاكم - إلى الأدوار المهمة للمجلس في مشروعات البنية التحتية من خلال وضع استراتيجيات شاملة للتطوير الحضري في مدن ومناطق إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة.



وتوجه سمو ولي عهد الشارقة إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بخالص الشكر وعظيم الامتنان لحرص سموه الدائم على دعم عجلة التنمية في الإمارة، ولثقة صاحب السمو حاكم الشارقة الكبيرة التي أولاها لفريق عمل مجلس التخطيط العمراني وأعضاء مجلس إدارته.. راجياً من الله العلي القدير أن يوفقهم في تأدية مهامهم لخدمة الإمارة.



وأوضح سموه أن إمارة الشارقة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أصبحت مثالاً رائداً في المشروعات العمرانية المتطورة والتي وفرت بيئة اجتماعية وثقافية وتعليمية واستثمارية متميزة، مشيداً بالرؤية الحكيمة لسموه في نوعية المشروعات التي نفذت بما يراعي الوصول إلى الخدمات وتوافر المرافق الحديثة والحفاظ على البيئة وتحقيق المتعة البصرية.



واستذكر سموه جهود المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في تأسيس مجلس التخطيط العمراني ووضع القواعد والأسس الرئيسة التي كان لها الأثر الكبير في إنشاء المشروعات الجديدة وتطوير المرافق والبنى التحتية السابقة وفق الخطط الاستراتيجية التي وضعها المجلس.







مناقشة



وتم في الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المعنية بأدوار المجلس في وضع خطط التطور العمراني من خلال مشروعات مشتركة بين قطاعات البنى التحتية في الإمارة.



واطلع المجلس على تقرير حول أبرز المنجزات المحققة في الفترة الماضية والتي نفذت بأفضل معايير التخطيط والإنشاء لضمان كفاءة وسعة البنى التحتية والمرافق الخدمية وبما يحقق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للإمارة.



كما ناقش المجلس مجموعة من الدراسات الاستراتيجية التي تدعم وضع خطط مستقبلية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تساهم في مواكبة عجلة النمو المتسارعة التي تشهدها الإمارة وتراعي المتطلبات الحديثة كافة وتحافظ على الهوية الأصيلة لإمارة الشارقة.



ووجه المجلس بتسريع وتيرة العمل في المشروعات المستقبلية ومراعاة تنفيذها بمرونة عالية تحقق الانسيابية التامة في سير الحياة اليومية للقاطنين في الإمارة وزائريها.



حضر الاجتماع كل من الشيخ المهندس سلطان بن محمد بن سعود القاسمي نائب الرئيس مدير مجلس التخطيط العمراني، والمهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والمهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، وسعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والمهندس خالد آل علي الأمين العام لمجلس التخطيط العمراني.

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