«النقل المتكامل» في أبوظبي يطلق تقنية «الواقع المعزز»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، تقنية «الواقع المعزز – Augmented Reality لعرض مواعيد الحافلات الآنية، عبر الهواتف الذكية، وهي خدمة إلكترونية مستحدثة يمكن الوصول إليها عن طريق زيارة الرابط الإلكتروني: https://darbi.itc.gov.ae/itc-ar أو من خلال مسح رمز استجابة سريع (QR-Code) سيتم نشره في المرحلة المقبلة في مواقف انتظار الحافلات وإضافته إلى قنوات المركز المختلفة. فيما يتطلب الحصول على هذه الخدمة، تفعيل كل من خاصية الكاميرا، وخاصية الموقع الجغرافي، وخاصية الحركة والتوجيه، إضافة إلى متصفح chrome في أنظمة أندرويد، ومتصفح safari في أنظمة +13.5 IOS.



وتتيح تقنية الواقع المعزز لمستخدمي النقل العام المعلومات الآنية والبيانات كافة الخاصة بمواعيد خدمات الحافلات العامة، بما يسهل تنقلاتهم ويعزز تجربتهم في استخدام حافلات النقل العام.



ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها مركز النقل المتكامل لتعزيز المسيرة الرقمية التي ينتهجها في تطوير خدمات النقل الذكية وتوفير خدمات نوعية ومبتكرة لمستخدمي وسائل النقل العام من سكان الإمارة وروادها. ومن خلال استخدام تقنية الواقع المعزز، يستطيع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي بشكل عام، ومستخدمو وسائل النقل العام خدمة الحافلات على وجه الخصوص، الحصول على معلومات مواعيد الحافلات الآنية ومعرفة الفترة الزمنية اللازمة لوصول الحافلة إلى محطة الانتظار.





معلومات





وتُعد تقنية الواقع المعزز تكنولوجيا قائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية أو تكون بمقام وسيلة ذكية توجه المستخدم.



ويأتي تطبيق هذه التقنية في قطاع النقل بالحافلات العامة في إطار تطبيق نظم ومنهجيات أكثر دقة تساهم في خفض تكاليف الأساليب التقليدية المطبقة في مختلف دول العالم والتي تتمثل بتركيب لوحات إلكترونية كبيرة في مواقف انتظار الحافلات تتطلب بنية تحتية مكلفة لتركيبها وتشغيلها وصيانتها.

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